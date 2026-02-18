Социалната комисия одобри на второ четене мултифондовете при пенсионното осигуряване

Комисията по труда и социалната политика одобри на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО), внесен от Министерския съвет (МС). С предложенията се въвеждат мултифондове в допълнителното пенсионно осигуряване.

Целта на измененията е да се даде възможност осигурените лица да избират как да бъдат управлявани техните пенсионни спестявания. Предвижда се създаване на подфондове с различен инвестиционен профил, между които може да избират осигурените лица.

Очаква се другата седмица предложенията да влязат за гласуване на второ четене в пленарната зала.

Подфондовете ще бъдат динамични, балансирани и консервативни.

Председателят на ресорната комисия Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) обяви, че оттегля своето и на група народни представители предложение, с което се предвиждаше възможността в „Български пощи“ да се подават заявления за първоначален избор на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и последваща промяна на фонда, както и да се правят консултации в клоновете на дружествата. „Навсякъде, където има имаше предложение, касаещо „Български пощи“, те ще бъдат оттеглени и няма да ги подлагаме на гласуване“, заяви депутатът.

По време на обсъжданията бе коментирана нуждата да се повиши компетентността на осигурителните консултанти. Депутати и експертите от Комисията за финансов надзор (КФН) и Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) се обединиха около мнението, че има честа смяна на фондовете, което представлява проблем. Част от гласуваните в комисия текстове касаят и засилване на квалификацията на осигурителните посредници.

Изключително много благодаря на всички, референтите ще подготвят внимателно доклада. Плановете са той да се гледа в зала следващата седмица, обяви в края на заседанието Сачева.

Благодаря на народните представители, каза зам.-председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Диана Йорданова. От името на КФН, Министерството на финансите и индустрията искам да ви уверя, че ще останете в историята с това ваше решение, коментира тя.

Предвижда се законът да влезе в сила от 1 януари 2027 г.

(БТА)