Потребителската кошница намалява с 1 евро за седмица, но расте с 5 евро за година

Потребителската кошница намалява с едно евро от 58 до 57 евро през тази седмица спрямо предходната, но в сравнение със същия период на миналата година, когато е била 52 евро, се увеличава с 5 евро. Това съобщи Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото, цитиран от БТА.

Поскъпват плодовете и зеленчуците, а основните хранителни стоки поевтиняват.

На годишна база на едро са поскъпнали доматите с 31%, краставиците с 54%, тиквичките със 103%, лимоните със 72% на сто, ябълките с 29%, мандарините с 14%, бананите с 8%, зеленият пипер с 4%

За една година, с 28% е по-ниска цената на зелето, зрелият лук е поевтинял с 26%, картофите със 17%, морковите – с 2%. Иванов смята, че това е нормална картина за сезонния фактор на предлагането на плодовете и зеленчуците.

В сравнение със същия период на миналата година са поевтинели захарта с 4%, зрелият фасул с 6%, оризът с 3%. Брашното остава на същите нива,

Кашкавалът, сиренето и пилешкото месо са поскъпнали с по 6 процента, а олиото и свинското месо – с 2%.

Владимир Иванов оценява, че като цяло в основните хранителни продукти се наблюдава стабилност. Той добави, че в периода 16-22 февруари Българската агенция по безопасност на храните е извършила 575 проверки на обекти, произвеждащи храни от малката потребителска кошница и е издала 32 предписания, един акт за административни нарушения и едно постановление за спиране на дейност.