Германия обяви планове за мащабни реформи за ускоряване на растежа

Германският финансов министър Ларс Клингбайл предложи в сряда мерки, включително реформа на данъка върху доходите и таван върху свръхпечалбите на енергийните компании, в подкрепа на вялата икономика, като заяви, че страната се нуждае от нов модел на растеж, предава Ройтерс.

„Дали Германия ще остане силна страна зависи само от нас. Само ние ще решим това“, коментира Клингбайл.

„Нуждаем се от технологично лидерство в ключови области, конкурентни условия за инвестиции, модерна промишлена база, сигурни вериги за доставки и функциониращи капиталови пазари“, посочи той.

Най-голямата икономика в Европа изпитва затруднения да расте след пандемията, тъй като нарастващата конкуренция от Китай и по-високите цени на енергията подложиха на натиск икономическия ѝ модел, движен от износа, а възобновеният ръст на цените на енергията поради войната на САЩ и Израел в Иран създава допълнителна заплаха за възстановяването.

„Погрешните политики на президента Тръмп имат пряко отражение върху портфейлите на хората тук“, заяви Клингбайл.

Финансовият министър предложи таван върху свръхпечалбите на енергийните компании, а приходите да бъдат използвани за финансиране на мерки за помощи за потребителите наред с въвеждането на задължителен ценови таван.

Клингбайл, който работи по бюджета за 2027 г., заяви, че реформите на правителството ще включват фискална консолидация с подробен анализ на приходите и разходите.

Нарастващи работни часове и производителност

Германският трудов пазар страда поради високите нива на почасовата работа, стимулите за предсрочно пенсиониране и системите за данъчни трансфери, които в някои случаи обезсърчават допълнителната работа, отбеляза той.

„Искам да създадем система, при която готовността да се представяме добре се отплаща“, заяви Клингбайл.

Съгласно новите предложения Германия ще отмени сегашната система за разделяне на доходите на женените двойки, която намалява данъците за партньорите с неравни възнаграждения. На практика системата повишава ефективната ставка за хората с по-ниски доходи, като ги обезсърчава да работят повече часове в страна, в която половината от жените работят на половин ден.

Това ще се прилага за бъдещите бракове.

Той също така призова за промени в данъка върху доходите, които ще осигурят облекчение от няколкостотин евро годишно за 95% от служителите.

„Всеки, който работи усърдно и работи повече, най-сетне ще има повече пари в джоба си в резултат на тази реформа“, каза финансовият министър и добави, че хората с по-високи доходи и богатите притежатели на активи трябва да поемат по-голяма част от бремето.

Клингбайл призова също за реформа на частното пенсионно осигуряване и за въвеждане на задължителна професионална пенсионна програма, финансирана от работодателите и служителите, с цел да се насърчат работниците да остават по-дълго време на работа.

Той заяви, че подкрепя „радикални съкращения“ на бюрокрацията и по-малък държавен контрол, съчетан с по-строги наказания за нарушителите на закона.

Защита на индустрията

Клингбайл заяви, че може да се използват целенасочени мита за защита на местните компании и че стратегическите сектори трябва да бъдат подложени на изискванията за местно съдържание и „Купувай европейското“.

В области, в които Европа изостава технологично, от чуждестранните компании може да се изисква да влизат в съвместни дружества с местни фирми като условие за опериране на европейския пазар.

Клингбайл заяви също, че инвестиционните решения не трябва да се вземат само въз основа на краткосрочна възвръщаемост, тъй като подобно поведение струва работни места и подкопава технологично ноу-хау.

Климатичен план за намаляване на емисиите и изкопаемите горива

В сряда Германия обяви също планове, които ще спомогнат за постигане на климатичните цели до 2030 г. и ще намалят зависимостта ѝ от нестабилния внос на изкопаеми горива. Страната ще осигури 8 млрд. евро за финансиране на мерки като разширяване на капацитета на вятърната енергия и повишаване на продажбите на електромобили.

Германия има за цел да намали емисиите на парникови газове с най-малко 65% спрямо нивата от 1990 г. до 2030 г. и да стане климатично неутрална до 2045 г. Но до момента съкращенията са само около 48% и според експерти съществуващите политики са недостатъчни.

Плановете, одобрени от кабинета на канцлера Фридрих Мерц, включват разширяване с 12 гигавата на капацитета на вятърните турбини на сушата, програми за увеличаване на продажбите на електромобили и стъпки в помощ на горите и почвите.

В резултат на това се очаква да бъдат спестени над 25 млн. тона въглероден диоксид до края на десетилетието, съобщи Министерството на околната среда. Предвижда се и намаляване на потреблението на природен газ с близо седем милиарда кубически метра и на бензин с близо четири милиарда литра до 2030 г.

„Модернизираме икономиката, като правим обществото по-устойчиво на кризи и помагаме на природата, така че тя да помогне на нас“, заяви министърът на околната среда Карстен Шнайдер.

Критици твърдят, че плановете са недостатъчни

Но програмата предизвика критики от екологични групи, а независимият Експертен съвет по климатичните въпроси заяви, че според първоначалната оценка „е много вероятно мерките да не бъдат достатъчни, за да гарантират изпълнението на целите за опазване на климата“.

Правителството съобщи, че за да подкрепи транспортния и жилищния сектор, които последователно изостават, ще създаде програма за субсидиране на стойност 3 млрд. евро, която трябва да направи електромобилите по-достъпни.

Тя трябва да обхваща 800 хил. електрически коли, спестявайки над 800 млн. литра бензин. Зарядната инфраструктура в Германия също ще бъде разширена.

След отмяната миналия месец на противоречивия закон за отоплението на предишното правителството Шнайдер заяви, че финансирането за подобряване на ефективността на сградите и замяната на системите за отопление ще продължи.

Допълнителни 2,9 млрд. евро ще бъдат налични и в помощ на промишлеността да премине към нисковъглеродни технологии като процеси по електрификация и повишаване на улавянето и съхранението на въглерод.