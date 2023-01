Официално: Германия предоставя 14 танка Leopard на Украйна и разреши реекспорта

Германия ще предостави 14 танка Leopard 2 от собствените си запаси на Украйна и дава разрешение за реекспорт на трети страни, съобщи официално германският канцлер Олаф Шолц, цитиран от Bloomberg. Целта е сформирането на два танкови батальона, с които украинските военни да успеят да отблъснат руските военни.

Шолц съобщи и за началото на обучението на украинските танкови екипажи на територията на Германия.

Thank you @Bundeskanzler Olaf Scholz. The decision to send Leopards to Ukraine is a big step towards stopping Russia. Together we are stronger.