Проевропейската управляваща партия в Молдова печели парламентарно мнозинство*

Проевропейската управляваща партия в Молдова постигна убедителна победа над своя проруски съперник на парламентарните избори в страната в неделя, след като окончателните резултати бяха потвърдени в понеделник, предаде Ройтерс. Това е облекчение за правителството, което се стреми да остане извън орбитата на Москва.

При преброени почти 100% от гласовете Партията на действието и солидарността (PAS) получава 50,1% от гласовете срещу 24,2% за Патриотичния блок, който се противопоставя на установяването на по-тесни връзки с Брюксел.

Резултатът спестява на Молдова политическите пазарлъци, които заплашваха да увеличат нестабилността в страната.

С мнозинство в 101-местния парламент Партията на действието и солидарността ще избегне сформирането на потенциално нестабилна коалиция и получава шанс да запази курса на Молдова към ЕС – процес, който изисква години законодателни усилия.

В парламента ще влязат също блок „Алтернатива“, които се представя за проевропейски, но според някои критици е прокремълски настроен, и популистката „Нашата партия“, съответно с около 8% и 6,2%.

Страната, кандидат за членство в ЕС, граничи с Украйна и има проруски сепаратистки регион (Приднестровието). Изборите на 28 септември са определяни като решаващи за продължаването на европейската интеграция на Молдова, започнала след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

*Статията е актуализирана към 9:58 часа с окончателните резултати.