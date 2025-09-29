IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Проевропейската управляваща партия в Молдова печели парламентарно мнозинство*

При преброени почти 100% от гласовете на изборите в неделя Партията на действието и солидарността получава 50,1% от гласовете

09:05 | 29.09.25 г. 8
Автор - снимка
Създател
Партията на действието и солидарността се ръководи от президента Мая Санду. Снимка: Bloomberg
Партията на действието и солидарността се ръководи от президента Мая Санду. Снимка: Bloomberg

Проевропейската управляваща партия в Молдова постигна убедителна победа над своя проруски съперник на парламентарните избори в страната в неделя, след като окончателните резултати бяха потвърдени в понеделник, предаде Ройтерс. Това е облекчение за правителството, което се стреми да остане извън орбитата на Москва.

При преброени почти 100% от гласовете Партията на действието и солидарността (PAS) получава 50,1% от гласовете срещу 24,2% за Патриотичния блок, който се противопоставя на установяването на по-тесни връзки с Брюксел.

Резултатът спестява на Молдова политическите пазарлъци, които заплашваха да увеличат нестабилността в страната.

С мнозинство в 101-местния парламент Партията на действието и солидарността ще избегне сформирането на потенциално нестабилна коалиция и получава шанс да запази курса на Молдова към ЕС – процес, който изисква години законодателни усилия.

В парламента ще влязат също блок „Алтернатива“, които се представя за проевропейски, но според някои критици е прокремълски настроен, и популистката „Нашата партия“, съответно с около 8% и 6,2%.

Страната, кандидат за членство в ЕС, граничи с Украйна и има проруски сепаратистки регион (Приднестровието). Изборите на 28 септември са определяни като решаващи за продължаването на европейската интеграция на Молдова, започнала след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

*Статията е актуализирана към 9:58 часа с окончателните резултати.

Последна актуализация: 11:01 | 29.09.25 г.
избори в Молдова
8
0 rate down comment 4
FireT
преди -85 секунди
До: Голямото-дърво, много ми харесва да чувамКвичене на ТопКопейки като теб. Ама разкажи и за кибер атаките, за налетите милиони отПутин, заТролските намеси в мрежите. И пак не успяха да се справят. Напротив! Хайде сега да видя обзора ти за последните няколко избори в най-демократичната държава на вселената - Руззия. Там как беше? Помниш ли кои бяха опозиция на Путин? И колко влязоха в затвора? А колко умряха? А с какъв процент спечелиЖужето?
Сигнализирай за неуместен коментар
7
16 rate down comment 1
Голямото-дърво
преди 30 минути
Много честни избори,по-честни от тези в румъния,и никакви политически репресии,изборни манипулации и изключително справедливо разпределение на изборните секции.! : )Най-много секции имаще в Русия,цели две,а там както знаем, има само един молдованец,някои опозиционни партии пък се обявиха за незаконни и се отказаха с помощта на тамошните правоохранителни органи , и разбира се никаква,европейско вмешателство с пари! : )
Сигнализирай за неуместен коментар
6
3 rate down comment 21
FireT
преди 1 час
Колкото е по-явна опасността от путиноваРуззия, толкова по-силно се мобилизира населението. Молдова е незащитена държава. За тях е ясно, че след Украйна, са те на ред. И трябва да предприемат мерки да се откъснат от рузко робство. А кога, ако не сега. Путинова русия е отслабена и не може да предприеме реални контра мерки, освен хибридни атаки. Успех на борбата им към нормален европейски живот и ценности!
Сигнализирай за неуместен коментар
5
13 rate down comment 25
melon
преди 2 часа
Хората в Молдова явно са доста по-здравомислещи от тукашното население.
Сигнализирай за неуместен коментар
4
16 rate down comment 31
FireT
преди 2 часа
До: гъбко, там поне могат да затирят патрЕотите към Приднестровието. Щом толкова им допада руззкий мир. Съмнявам се да ги търпят като тук да безчинстват по улиците. Само нашитеНедомаслениКопейки са прикрепени към ББ за гласове и вот. Ама гледам, че понамаляха по сандвич-сбирките.
Сигнализирай за неуместен коментар
3
16 rate down comment 24
гъбко
преди 3 часа
Към 7:00 имат 50,03% , което ще им даде 55 места в 101 членният парламент , с малко , но все пак мнозинство !! Докато патреотите имат 24% , достатъчно да мътят водата на глас ... :))) ... И там като туканка ще вият по площадите , ще се въргалят по паважа , ще замергат с червена боя , но толкоз ...
Сигнализирай за неуместен коментар
2
24 rate down comment 33
FireT
преди 3 часа
И като се замисли човек, за какво му трябваше тази война наЖужето? Без нея можеше да има огромно влияние във всичките територии на интерес. С парите, които налива ежедневно за оръжие, логистика, бонуси, щеше да си купи няколко правителства. А и Европа щеше да му е клиент за суровини. А свга като случилас - ддс на 22, ОЛП - 17, няма бензин, няма картожки.
Сигнализирай за неуместен коментар
1
24 rate down comment 34
FireT
преди 3 часа
Пореден проевропейски успех! ПиянитеОрки загубиха и Молдова. А нейният път е на запад. Който не то желае, бегом в приднестровието. Там са руЗзКите ценности. Падат доскорошните руззки крепости като Румъния, Молдова, Сирия, а скоро Унгария. Само нашите заблудениКопейки не осъзнават накъде духа вятъра. Реват за Руззия, ама натискатЗадници в лошия запад.
Сигнализирай за неуместен коментар
