Санкционираните руски танкери продължават да изливат нефт в европейските морета

Свързани с Русия кораби продължават да изпускат нефт край бреговете на Европа въпреки санкциите на Запада, което подчертава неспособността на континента да овладее т.нар. „сенчест флот“ на Москва.

През изминалата година най-малко пет танкера от руската армада, заобикаляща санкциите, са продължили да плават безпрепятствено в европейски води, след като са оставили петролни петна в близост до континента, показва съвместно разследване на нестопанската журналистическа група SourceMaterial и POLITICO.

Два от тези кораби са били санкционирани поотделно от Обединеното кралство, преди да оставят петролните петна.

Новите разкрития, които се основават на сателитни снимки от неправителствената организация SkyTruth, в комбинация с данни за корабоплаването от платформата за суровини Kpler, следват разследване от 2024 г. на POLITICO, документиращо разливи на петрол от руския сенчест флот. Те подчертават трудността, с която се сблъскват западните правителства при ограничаването на руския износ на петрол и минимизирането на риска от екологична катастрофа във водите им.

Инцидентите са „огромен проблем“, заяви латвийският министър на енергетиката Каспарс Мелнис. „Имаме доста голям късмет в момента, че не се случва никаква екологична катастрофа.“

Разпространение на санкциите

През 2022 г. Г-7 наложи ценова граница на глобалните продажби на петрол от Русия, които формират около една четвърт от руския бюджет.

Оттогава Москва все по-често транспортира петрола си с нарастващ флот от недостатъчно застраховани, скърцащи танкери с неясна собственост. Според морската аналитична фирма Lloyd's List Intelligence този сенчест флот вече наброява 1300 кораба и е свързан с огромни разливи на петрол и щети по критична подводна инфраструктура.

Европейските правителства наложиха санкции на отделни танкери, като досега Брюксел е включил в черния списък 444 кораба. Надеждите са, че мерките ще подтикнат правителствата на държави извън ЕС, в които са регистрирани танкерите, да им забранят дейност. Обединеното кралство наложи санкции на 450 кораба.

Експертите предупреждават, че занемареното състояние на танкерите ги прави по-податливи на инциденти и сблъсъци, а неясната им собственост ги прави неоткриваеми и без възможност за поемане на отговорност пред западните власти. Поради санкциите те често плават с недостатъчна застраховка.

Почистването на голям петролен разлив от такъв танкер може да струва до 1,4 млрд. евро, според оценки на Centre for Research on Energy and Clean Air. Сметката вероятно ще бъде платена от европейските данъкоплатци, ако нарушителят не бъде открит.

„Сенчестият флот е отчаян и опасен опит на [руския президент Владимир] Путин да задържи петролните си печалби, като междувременно замърсява морето“, заяви говорител на британското външно министерство. „Той използва кораби, които не спазват основните стандарти за безопасност, което увеличава вероятността от катастрофални петролни разливи.“

Новите открития на POLITICO показват ограниченията на подход със санкциите.

В един пример от 15 ноември 2024 г. в испански води край Бискайския залив се появява петролно петно с дължина 12 км в следата на Dinasty – танкер с дължина 280 метра, плаващ от Индия към руското пристанище Приморск. Корабът беше подложен на санкции от Обединеното кралство, а след инцидента ЕС последва примера.

„Какво казва това за санкциите на Европа и САЩ? Доказва, че всъщност, независимо дали корабите са санкционирани или не, те все пак ще могат да намерят начин и място за търговия“, казва Ричард Мийд, редактор на Lloyd’s List Intelligence.

Като се има предвид, че танкерите от „сенчестия флот“ сега представляват една пета от общия морски флот в света, това също показва как „ние [неволно] подкопаваме безопасността на корабоплаването, възприемайки този подход на санкции“, добави той.

Извън сенките

Инцидентите предизвикват призиви за нови действия и промяна в подхода. Като част от 19-ия пакет от санкции на ЕС от септември заради руската инвазия в Украйна Европейската комисия предложи да добави 118 нови кораба, свързани с Русия, към разширяващия се черен списък.

Експерти и ястребите на блока по отношение на Русия вече призоваха за повече.

Освен налагането на санкции върху повече кораби, ЕС трябва да удари „цялата верига на стойността“, свързана с превоза на санкциониран петрол, заяви финландският министър на енергетиката Сари Мултала пред POLITICO.

На практика това означава включване в черния списък на повече рафинерии, които разтоварват петрол от руски танкери, свързани с петролни разливи, казва Айзък Леви, ръководител за Русия в мозъчния тръст CREA в Хелзинки, и налагане на санкции на доставчиците на услуги за корабите и регистрите на флаговете.

Националните брегови охранителни служби също трябва да задържат корабите, когато преминават през европейски води, ако в миналото са причинявали разливи, работят без законна застраховка или плават под фалшив флаг, заяви той.

В някои случаи националните власти са взели нещата в свои ръце, но не са действали систематично. През април Естония задържа танкер, заподозрян в принадлежност към руския „сенчест флот“. А в сряда френски войници се качиха на борда на подобен кораб по подозрения, че се използва за заобикаляне на санкциите на ЕС.

В четвъртък френският президент Еманюел Макрон заяви, че европейските военни шефове и НАТО ще разработят нови „съвместни действия в следващите седмици“, за да „възпрепятстват подозрителни кораби“ във водите си.

Говорител на Комисията заяви пред POLITICO, че страните от ЕС са длъжни да „налагат санкции... за случаи на незаконно изхвърляне на замърсители от кораби“.

Брюксел също така се насочва към „помощниците“ на корабите от сенчестия флот, като рафинерии и търговски регистри, заяви говорителят, и оказва „дипломатически натиск“ върху съответните държави на флага. „Този курс на действие ще бъде активно преследван“, добави говорителят.

Но за Леви доказателствата за продължаващите петна показват колко тази стратегия е недостатъчна.

„За мен е шокиращо, че тези танкери, след като има доказателства за разлив на нефт и увреждане на околната среда... не са били задържани“, казва той. Това е като „да влезеш с автомобил в магазин и след това да отпрашиш... без да те преследва полицейска кола“.