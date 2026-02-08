Завръщането на Венецуела няма да детронира петролните лидери на Латинска Америка

Аржентина, Гвиана и Бразилия са готови да поведат растежа на производството на петрол в Латинска Америка през 2026 г., въпреки че евентуалното завръщане на венецуелските доставки поставя въпроси относно дългосрочната стратегия за капиталови разходи в региона, пише Oilprice.

Докато големите гиганти продължават да определят Венецуела като несигурно по отношение на дългосрочното поемане на риск, трейдъри и други индустриални играчи като Trafigura и Hillcorp са все по-привлечени от краткосрочните, структурирани възможности в страната, което сигнализира за евентуално ребалансиране на портфейлите.

Въпреки че правната несигурност в страната продължава, а институционалната легитимност остава слаба, последните реформи, като например премахването на санкциите и преразглеждането на закона за въглеводородите на Венецуела, засилват усилията на САЩ за предлагане на пазара на венецуелски петрол.

Анализът на Rystad Energy показва, че водещите проекти в Аржентина, Гвиана и Бразилия, които се очаква да увеличат производството на петрол с над 700 000 барела на ден тази година, ще продължат да засенчват Венецуела поне до 2030 г. В краткосрочен план към пазара биха могли да се добавят 300 000 барела на ден венецуелски доставки, но вероятността за пренасочване на инвестиции от настоящите латиноамерикански гиганти към затруднената венецуелска инфраструктура на фона на несигурната бизнес среда остава ограничена.

Въпреки че се очаква общите инвестиции в Латинска Америка да се увеличат през 2026 г., общият обем на конвенционалните резерви, вложени в производство, ще бъде с 45% по-малък от миналата година, което сигнализира за консолидация на инвестициите в проекти с почти гарантирана възвръщаемост на инвестициите. Окончателните инвестиционни решения (FID) бяха значително по-ниски в региона миналата година и се очаква 2026 г. да не е по-различна в това отношение. Инвестиционните потоци ще бъдат насочени основно към проекти за зелени площи в Гвиана и Суринам, докато Аржентина се очаква да поведе инвестициите в изоставени индустриални зони, тъй като производството на Vaca Muerta агресивно се увеличава.

Като цяло се очаква производството на петрол в региона да надхвърли 8,8 млн. барела на ден тази година, което ще бъде движеща сила за по-голямата част от растежа на доставките извън ОПЕК+ и ще подчертае, че Латинска Америка вече не се движи като единен петролен регион, като множество играчи. Бразилия ще остане основният двигател на растежа през 2026 г., с прогнозирано производство от над 4,2 млн. барела на ден, подкрепено от мащаба, устойчивостта и ценова конкурентоспособност на нейните разработки. Ръстът на производството на Бразилия тази година е обвързан с пускането в експлоатация на нови плаващи платформи за производство и съхранение.

Истинският двигател на ускорените инвестиции в региона обаче е шистовият сектор, който се очаква да нарасне от 9,4 млрд. долара през 2025 г. до близо 11 млрд. долара тази година, изцяло задвижван от Аржентина. Освен това се очаква офшорният дълбоководен сектор да привлече 42 млрд. долара инвестиции през 2026 г., което е със 7,7% повече спрямо предходната година.

Що се отнася до Венецуела, интересът от страна на по-малките играчи се подкрепя от достъпа, осигурен от лиценза, който намалява първоначалните капиталови разходи, в допълнение към осигуряването на тежък суров петрол за рафинериите на брега на Мексиканския залив в САЩ на атрактивни цени.

Проектите с дълги срокове за изпълнение и големи първоначални инвестиции, като тези в офшорните райони на Бразилия, Гвиана и Суринам, обаче остават икономически жизнеспособни при настоящите колебания в цените на петрола и са обвързани с конкурентни цени, което прави тези краткосрочни промени към Венецуела по-малко значими. Находището Vaca Muerta, макар и с по-кратък цикъл на разработване на шистов добив, е поело ангажимент за изграждане на нова инфраструктура, така че би трябвало да реагира и на потенциалното завръщане на Венецуела с устойчивост на фона на намаляващите цени.

Извън голямата тройка и в краткосрочен план, страните, географски по-близо до Венецуела, може да развият различни взаимоотношения на отворения пазар за проучване и добив. Тринидад и Тобаго, например, има възможности да получава венецуелски офшорен газ, за ​​да снабдяват своите влакове с втечнен природен газ (LNG). Колумбия, от друга страна, може да се сблъска с по-голяма конкуренция при капитала, като се има предвид, че страната разполага с малко оставащи възможности за развитие на петролните находища. Колумбия може дори да се сблъска с конкуренция при работната сила, като се има предвид, че обновяването на производството на Венецуела ще изисква специализирани екипи.