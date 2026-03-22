Ал. Николов: Липсата на разговор за корупция в енергетиката подкрепя контролирания вот

Липсата на разговор за корупция в сектора на енергетиката помага лъжите да продължават, помага контролираният вот да продължава. Такова мнение изрази в ефира на БНР бившият енергиен министър Александър Николов.

А този разговор е изключително труден, добавя той. Неразбирайки ефекта за цялото общество, единственото нещо, за което се използва, е за политически дивидент. Цената я плащаме ние – дългосрочно и в размер, който не можем да си представим.

За да може България да върви в правилна посока, първото нещо, на което трябва да се научим, е да носим отговорност не само за действията, а и за бездействията, подчерта Николов.

Той коментира по-високите сметки, които потребители получават за електричество.

"Проблемите са на няколко различни нива. Поставянето на лупата върху електроразпределителните дружества е грешно. Проблемът отново е административен. Свързан е с начина на отчитане на данни, абсолютното нежелание да се погледне системата в детайли и поредното обвиняване на населението, че си търси правата“, твърди Николов.

Според него, това, което се случва през последните месеци, е показателно за едно абсолютно неприемливо използване на факта, че в България комуналните разходи като част от разполагаемия доход са на най-високо ниво.

„Най-лесно може да се постави населението под зависимост чрез тях“, изтъква бившият енергиен министър.

Вторият проблем е абсолютното нежелание да се направи цялостен анализ. Да се обясни какво е било потреблението от последната промяна на цените от регулатора и да се използват всички възможни променливи, по които населението има право да има претенции", посочва Николов.

Третото плашещо нещо е, че първата информация, която получават потърпевшите от високите сметки, е колко трябва да платят, за да се направи проверка, обяснява още той.

"Съответната проверка се прави от същото юридическо лице“, добавя бившият министър.

По думите му основната функция на всеки, който е облечен в административна власт, е да спазва и търси обществен интерес. „В случая гражданите водят война с институциите. Живеем в някакъв абсурд!", категоричен е той.

Текущото състояние, в което се намира секторът, е най-лошото от момента, в който се измерват данните на общия пазар на европейско ниво, посочва Николов.

Действията на последния редовен кабинет и бездействието в текущия парламент относно решението на Министерски съвет за спиране на износа на петролни продукти от страна на "Лукойл" ще доведе до пряк и бърз арбитраж, който България ще си плати, отбеляза още гостът пред БНР.

"Опитах се да предупредя, че в сектора има доста заложени бомби“, добавя той.

Според него България не е предприела никакви превантивни мерки след старта на войната на САЩ и Израел с Иран.

„Това, че се неглижира най-тежкият конфликт, който се е случвал на енергийната карта, от гледна точка на служебния кабинет ще е нещо, което те ще понесат като най-тежка щета“, смята Николов.

Ефектът от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) е в пъти по-нисък от абсолютното неглижиране на сектора в момента, категоричен е той.

Най-лошата изненада, която предстои, ако Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) си свърши работата на първи април, е да видим ефектите от цената на природния газ, изтъква Николов.

Според него, ако някой започне да гледа в правилна посока, тенденцията бързо може да се обърне и да живеем много по-добре,.

"България все пак остава с най-добра инфраструктурна подготвеност, на ключова локация сме, имаме собствена рафинерия, собствена ядрена централа, собствено съоръжение за съхранение на електроенергия, собствено съоръжение за съхранение на природен газ", твърди Николов.