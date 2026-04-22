ЕС даде предварително одобрение на заема от 90 млрд. евро за Украйна, Унгария оттегли ветото си

Украйна най-накрая ще започне да получава заема от 90 млрд. евро от Европейския съюз, след като Унгария оттегли ветото си. Постоянните представители на държавите от ЕС в Брюксел са дали предварително одобрение за отпускането на заема по време на среща в сряда, съобщи Bloomberg, като се позова на информация от Кипърското председателство на Съвета на ЕС.

Този ход идва малко след като Украйна обяви, че ремонтът на тръбопровода „Дружба“ е приключил и възобновява доставките на руски петрол за Унгария и Словакия.

Постоянните представители също така одобриха нов пакет от санкции срещу Русия по време на срещата, които Унгария и Словакия бяха блокирали поотделно заради спора за тръбопровода.

Заемът ще предостави на Украйна така необходимата финансова помощ, тъй като страната е на ръба да остане без пари в рамките на няколко седмици. Средствата от ЕС ще стабилизират както армията, така и правителството на страната.

По-рано днес унгарската рафинерия Mol Nyrt съобщи, че Украйна е готова да възобнови доставките на петрол през „Дружба“.

Украинският оператор „Укртранснафта“ потвърди, че ремонтите на „Дружба“ са завършени след руската атака срещу петролопровода в края на януари и е готов да възобнови доставките на петрол до Унгария и Словакия.

Словакия очаква доставките на петрол през „Дружба“ да бъдат възобновени от четвъртък сутринта, заяви министърът на икономиката Дениса Сакова във Facebook.

Напускащият унгарски премиер Виктор Орбан обвини Украйна, че бави ремонтните дейности, за да навреди на перспективите му за преизбиране, и блокира заема на ЕС за Украйна. В неделя правителството на Орбан сигнализира, че е готово да отмени ветото на срещата в сряда, ако дотогава по трасето започне да тече петрол.

Заемът от ЕС е от решаващо значение за Украйна във войната с Русия, след като САЩ на практика прекратиха голяма част от помощта си, откакто президентът Доналд Тръмп се завърна на поста през 2025 г. Киев има достатъчно пари, за да покрие нуждите си от боеприпаси и друго военно оборудване само до юни.

Встъпващият в длъжност унгарски лидер Петер Мадяр, чиято партия „Тиса“ постигна убедителна победа срещу Орбан на изборите на 12 април, обеща да върне Унгария в европейския кръг, след като страната попадна в орбитата на Москва по време на 16-годишното управление на Орбан. В същото време Мадяр обяви продължителен график, обхващащ следващото десетилетие, за диверсифициране на страната от руския петрол и газ.