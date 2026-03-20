Червено море може да се окаже следващата критична точка за световната икономика

С блокирането на Ормузкия проток след нападението на САЩ и Израел Иран заплашва и друга жизненоважна точка за търговията и корабоплаването: Червено море.

От ислямската република заявиха тази седмица, че 1400-километровата ивица, която разделя Африка и Азия, е подходяща за ответни атаки поради присъствието на американския самолетоносач USS Gerald R. Ford, пише NBC.

„Всички съоръжения, които поддържат групата самолетоносачи, ще бъдат разглеждани като потенциални цели от въоръжените сили на Иран“, според полуофициалната иранска информационна агенция Fars.

Дали иранските сили биха атакували корабите в Червено море сами, това не е ясно. През последните години йеменската бунтовническа група на хутите – прокси милиция, подкрепяна от Техеран, значително намали трафика през водния път с атаки срещу кораби там.

Абдул Малик ал-Хути, лидерът на бойната групировка, заяви на 5 март, че „пръстите ни са на спусъка, готови сме да реагираме във всеки един момент, ако развитието на събитията го наложи“.

Досега обаче, за разлика от други членове на т.нар. „ос на съпротивата“ на Иран – „Хизбула“ в Ливан и шиитските милиции в Ирак, хутите все още не са се включили в битката три седмици след като САЩ и Израел започнаха удари срещу ислямската република.

„Твърде рано е да се каже дали в крайна сметка ще се присъединят към отмъщението на Иран, или не“, коментира Бурджу Йозчелик, старши научен сътрудник в Кралския институт за обединени услуги, лондонски мозъчен тръст.

По думите на Йозчелик хутите все още обмислят възможностите си и затова показват сдържаност. Според нея не е толкова просто Иран да „задейства или да заповяда на хутите да влязат в битката от негово име“.

Сама заплахата обаче се отразява на търговията в Червено море. Световните пазари на петрол и корабоплаването са в хаос, след като Иран отговори на американско-израелската атака, като ефективно затвори Ормузкия проток. Това предизвиква най-тежкото смущение в историята на петролния пазар, според Международната агенция по енергетика (МАЕ).

В опит да ограничи щетите Саудитска Арабия увеличи капацитета на своя тръбопровод Изток-Запад, който се свързва с Червено море от другата страна на Арабския полуостров. Обединените арабски емирства (ОАЕ) увеличиха потока по тръбопровода си Хабшан-Фуджайра до Оманския залив.

„Дори и с пълен капацитет тези маршрути могат да покрият само около една четвърт от петрола, който обикновено преминава през Ормузкия проток“, пише в анализ Дейвид Бътър, асоцииран сътрудник в лондонския мозъчен тръст Chatham House. Той подчертава, че тази инфраструктура е уязвима на атаки от Иран и от йеменските хути.

„Йеменската групировка все още не се е намесила в конфликта, но ако го направи, това би могло да наруши саудитския износ“, добавя той.

В исторически план около една десета от световните морски доставки на петрол преминават през пролива Баб ел-Мандеб, който разделя Арабския полуостров и Африканския рог. Това се промени в края на 2023 г., когато хутите започнаха да атакуват кораби по маршрута в отговор на нападението на Израел срещу Ивицата Газа.

В резултат броят на корабите в Червено море се срина, а трафикът през Суецкия канал, който свързва Червено море със Средиземно море, намаля със 70% до средата на 2024 г., според данни на Агенцията за търговия и развитие на ООН. Потокът от петрол, превозван през Баб ел-Мандеб, се свива наполовина, според анализ на Администрацията за енергийна информация на САЩ.

Корабите са принудени да предприемат трудния и често по-опасен път около южния край на Африка. Пристиганията на нос Добра надежда, главното пристанище в региона, са се увеличили с 89% през тази година, съобщават от UNCTAD. Това допринася за спираловидното покачване на цените на стоките, което потребителите усетиха по целия свят.

Миналата година президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе едноседмична интензивна бомбардировка срещу хутите, която струва 1 млрд. долара, преди да обяви прекратяване на огъня. Групировката след това продължи с нападенията и потопи още два кораба по-късно същата година.

Едва през декември петролните танкери и товарните кораби започнаха постепенно да се завръщат в Червено море, според морската разузнавателна компания Lloyd’s List.

Сега обаче се води война в Иран. Въпреки че хутите не са възобновили ракетната си кампания, заплахата от това съвпадна с „рязкото намаляване на трафика в Баб ел-Мандеб“, според данни на Windward, друга морска разузнавателна компания.

„Коридорът на Червено море е пространство, където се сливат африканските, близкоизточните, азиатските и световните сили“, коментира в имейл пред NBC News Ахмед Солиман, старши научен сътрудник в Chatham House, специализиран в Африканския рог. Така че „ескалацията в тази област би била изключително дестабилизираща за корабоплаването“, заключава той.

Това, че хутите все още не са предприели нападения вероятно подсказва за „темповете и последователността на ответния отговор на Иран“, според Йозчелик. Техеран „може да прецени, че картата на хутите е по-добре да се запази в резерв за по-късно“, добавя тя.

Паузата говори и за „вътрешния фракционизъм“ в движението – твърдолинейните се „подготвят за бой“, а други твърдят, че „затягането на контрола над йеменската територия трябва да бъде приоритет, защото хутите се стремят да надживеят сегашната война“, добавя Йозчелик.