Приложими ли са таксите за преминаване на кораби през Ормузкия проток?

На фона на съобщенията, че Иран и САЩ обмислят да начисляват „такса“ на корабите за преминаване през Ормузкия проток, експерти твърдят, че подобен ход може да има обратен ефект, ако други държави решат да таксуват корабите за преминаване през естествени морски възли, пише Oilprice.

„Това е международно свободно преминаване“, изтъква Олав Миклебуст, мениджър на норвежки оператор на петролни танкери, „така че правилата са много ясни“.

Според Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS), корабите, извършващи „мирно преминаване“ през териториалните води на дадена държава, не могат да бъдат таксувани.

Въпреки ясните формулировки относно правилата за мирно преминаване, уставът на UNCLOS също така гласи, че корабите могат да бъдат таксувани за предоставени „специфични услуги“.

Иран би могъл потенциално да организира конвои през пролива и да изисква такси за тази услуга.

„Иран не е оставил [военноморски] кораб, който да ги ескортира“, след като военноморските сили на страната бяха до голяма степен унищожени в първите дни на конфликта със САЩ и Израел, изтъква Миклебуст.

На 8 април, след обявяването на временното прекратяване на огъня, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Америка обмисля „съвместно предприятие“ с Техеран за начисляване на такси за преминаване през пролива.

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви по-рано, че Техеран работи по протокол с Оман, който да изисква „разрешения“ от корабите, желаещи да преминат през Ормузкия проток.

Димитрис Ампацидис, мениджър в MarineTraffic , заяви, че ако корабните компании бъдат принудени да се свържат с иранските военни, за да преминат през Ормузкия проток, „може да станем свидетели на забавяния, решения за пренасочване и в някои случаи нежелание от страна на корабособствениците да влизат в района“.

Миклебуст смята, че е много вероятно компаниите да се съгласят да плащат поради натиска от застрахователите, които ще настояват всички рискове да бъдат смекчени, доколкото е възможно, преди да се съгласят да застраховат корабите, преминаващи през пролива.

Такси в размер на 2 млн. долара на кораб в някои случаи биха били сравнително малка цена, посочва Миклебуст. Много превозвачи на суров петрол, преминаващи през Ормузкия проток, са способни да превозват петрол на стойност стотици милиони долари на един курс.

За по-малки плавателни съдове, които могат да плават в относително плитки води, Миклебуст казва, че е възможно да се избегнат напълно иранските води, като се премине през най-южната точка на Ормузкия проток, в омански води.

В последните дни през пролива преминаха няколко кораба, като се съобщава, че някои от тях са платили такси на Иран. Около 22 кораба бяха атакувани от Иран в Персийския залив, откакто на 28 февруари бяха предприети американско-израелски удари срещу Техеран.

Въпреки оптимизма на петролните пазари след примирието от 7 април, всяка потенциална система за таксуване в Ормузкия проток ще се усети от потребителите. „Ако транзитът [през пролива] стане по-неефективен или по-скъп, това би могло да окаже натиск върху повишаване на таксите за превоз и потенциално върху цените на енергията“, предупреждава Ампацидис.

Той обаче добавя, че „степента на въздействие ще зависи от това колко рестриктивни или стабилни ще бъдат договорените условия на практика“.