Онлайн платформите у нас - готови за прехода към еврото

Дигиталните търговци у нас демонстрират изненадващо спокойствие в контекста на предстоящото въвеждане на еврото в България. Мнозинството не очакват сериозни сътресения. Това каза д-р Никола Илчев, създател на eCommerce Academy, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Той цитира проведеното от компанията проучване на нагласите във връзка с приемането на еврото, според което 51% от анкетираните не очакват сериозни сътресения в тази връзка, а 34% дори прогнозират положителен ефект — тенденция, която се припокрива с опита на Хърватия.

За технологични предизвикателства пред онлайн платформите гостът каза, че докато бизнесът се адаптира активно, институциите изостават, което може да доведе до забавяне на отчетността и административни процеси след 1 януари 2026 г.

Илчев очерта и друга позитивна тенденция - българските предприемачи успешно навлизат на международни пазари с помощта на консултантски агенции и глобални платформи като Amazon. Родният бизнес демонстрира висока адаптивност и предприемчивост. В последните десетина години се появиха много консултантски агенции, които дават възможност дори на по-малко запознати бизнеси да пробият на нови пазари, каза гостът.

Все повече компании изнасят логистиката и складирането към външни партньори, което ускорява растежа на сектора и повишава ефективността, каза той.

Събеседникът подчерта, че в съвременната дигитална среда вниманието на потребителя е по-ценно от самата информация. TikTok, като платформа с огромно влияние сред младите, се превръща в арена за стратегическо надмощие между държави и корпорации.

„Допреди няколко години беше важно кой контролира информацията. Сега е важно кой контролира вниманието и какви нагласи ще има населението в бъдеще“, коментира Илчев. Той посочи, че социалните мрежи вече не просто информират, а формират мислене и решения, включително в контекста на избори, потребителско поведение и глобални нагласи. „Социалните мрежи са се превърнали в инструмент за контрол на масите - за това какво мислят и какви решения ще вземат“, каза Илчев.

В този контекст стремежът на САЩ да придобие контрол върху американските операции и алгоритъма на TikTok не е просто бизнес ход, а опит за стратегическо влияние върху бъдещето на обществото, смята той.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.