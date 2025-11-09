Литият е в основата на новата енергийна революция в Тексас

Големи петролни компании отново сондират в Източен Тексас, но не за петрол. Този път те търсят литий и някои редки елементи.

Chevron и Halliburton обявиха нови проекти в Източен Тексас това лято. Exxon има площи отвъд границата в Арканзас. Smackover Lithium, съвместно предприятие на норвежки петролен гигант и канадска минна компания, обяви в края на септември откриването на най-богатите на литий солници, регистрирани някога в Северна Америка, измерени дълбоко под тексаските територии в голямо солно находище, известно като Smackover, пише Oilprice.

Добивът на литий е една от няколкото добивни индустрии, които се появяват в Тексас като част от широките федерални усилия за установяване на американско производство на материалите, необходими за производство на авангардни технологии, от батерии и слънчеви клетки до вятърни турбини, чипове и крилати ракети.

Конкуренцията с Китай надвисва над тези усилия. През по-голямата част от годината двете най-големи икономики в света са вплетени в търговска война – и голяма част от гнева им е свързан с минералите, използвани в технологиите.

По-рано месец Китай обяви засилен контрол върху износа на важни минерални продукти, включително компоненти за литиеви батерии. Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи Китай като „много враждебен“ и заплаши да наложи ограничения върху износа на софтуер и да добави 100% мито върху китайския внос.

Близо до Тексаркана, търсенето на литий е подкрепено със солидна федерална помощ. Компанията TerraVolta е получила 225 млн. долара от Министерството на енергетиката през 2024 г. за своята рафинерия за литий. Тази година проектът беше избран за ускорен преглед за предоставяните на разрешително за строеж.

Съоръжението ще изпомпва по естествен начин солени течности от Smackover, ще извлича литий и други минерали и след това ще инжектира остатъчните течности обратно под земята. В района са планирани поне две други рафинерии за литий, като компаниите са наели големи терени за сондиране.

На друго място в Тексас, близо до Ел Пасо, се планира мина за редкоземни метали, използвани в магнити за електродвигатели. В селските райони на крайбрежието на Мексиканския залив, Министерството на отбраната е инвестирало почти 300 млн. долара в проект, който ще преработва метали като самарий, използвани в реактивни двигатели.

От нефтохимическия комплекс в Хюстън до Пермския басейн, множество стартъп компании, петролни концерни и миннодобивни фирми възнамеряват да извличат минерали от промишлени отпадъци като въглищна пепел, изхвърлена електроника, хвостохранилища и отпадъчни води от петролни находища с надеждата да ускорят доставките на минерали в САЩ.

В момента САЩ произвеждат малка част от суровините, които са им необходими. Китай до голяма степен владее световните производствени линии, след продължили десетилетия инвестиции и осигуряване на пазарно господство, което е породило опасения за националната сигурност в САЩ и на други места, както и финансов риск.

САЩ имат само една действаща литиева мина в Невада, където се очаква втора такава с правителствената подкрепа. Обектът трябва да стартира производство през 2027 г.

Междувременно в страната работи само една литиева рафинерия, на брега на Мексиканския залив в Тексас.

Зависимостта от Китай е основната причина, поради която федералните власти настояват толкова усилено да наваксат и да стимулират американския добив. Тъй като геополитическото напрежение ограничава потока на глобализираната търговия, Вашингтон се надява да оспори монополите на Пекин в битка за добив.

САЩЩ обаче трябва да се справят с икономическия потенциал и влияние на Китай, където държавата притежава ключови индустрии и предоставя субсидии, преференциални финансови схеми и друга пазарна подкрепа. Въпреки това Вашингтон знае как да се действа бързо. Техническите иновации и разхлабените екологични стандарти по време на шистовата революция превръщат САЩ от най-големия вносител на петрол и газ в света в основен износител за малко повече от десетилетие.

Сега това може да се повтори и с лития и редкоземните метали.