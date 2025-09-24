Строителните компании в САЩ понижават цените, за да увеличат продажбите на жилища

Продажбите на нови жилища в САЩ неочаквано са нараснали през август до най-бързия си темп от началото на 2022 г., вероятно подкрепени от повсеместните понижения на цените от строителните компании и стимулите за продажби за мотивиране на купувачите в изпитващата сътресения икономика, предава Bloomberg.

Продажбите на нови еднофамилни жилища са се увеличили с 20,5% до годишен темп от 800 хил., сочи доклад на правителството, публикуван в сряда. Темпът надвишава всички очаквания на икономисти, участвали в допитване на Bloomberg.

Ръстът на търсенето е допринесъл за значително намаляване на огромното пренасищане на пазара с нови жилища. Миналия месец броят на новите жилища за продажба намаля до 490 хил., най-ниското ниво за тази година.

Данните показват, че американските строителни компании успешно привличат купувачи с агресивни стимули за продажби. Този месец 39% от строителните компании са съобщили за понижаване на цените в допитване на Националната асоциация на компаниите за жилищно строителство и Wells Fargo, което е връх след пандемията.

Компанията за жилищнно строителство Lennar Corp. съобщи неотдавна, че предлага стимули за продажби, равняващи се на 14,3% от средната продажна цена, над два пъти повече от обичайните 5%-6%, казва анализаторът от Bloomberg Intelligence Дрю Рийдинг.

Данните доведоха да поскъпване на акциите на компаниите за жилищно строителство в началото на търговията в сряда.

Продажбите на нови жилища отразяват подписаните договори, което обикновено се случва поне месец преди финализирането на сделката. Цифрите отразяват началото на спада напоследък на лихвите по ипотечните кредити, които сега са на най-ниското си ниво от една година насам.

Въпреки подобряването на цифрите през август американските строителни компании се борят с притесненията за достъпността. Много купувачи все още не могат да си позволят днешните цени и разходите за финансиране и са все по-притеснени от трудовия пазар в страната.

Силният ръст на продажбите повиши средните продажни цени едва за втори път тази година на годишна база. Средната цена е нараснала до 413 500 долара, подкрепена от търсенето на домове над 1 млн. долара. Междувременно по-малко сделки се сключват в по-ниския ценови сегмент.

Продажбите в южните щати, най-големия регион в страната за продажби на жилища, са се увеличили с най-високия си темп от март 2021 г. Те са нараснали и в останалите три американски области.

Продажбите на нови жилища са смятани за по-навременен показател от покупките на съществуващи домове, които се изчисляват след финализирането на договорите. Но данните са променливи на месечна база. Докладът на правителствот показва 90% увереност, че промяната в продажбите на нови жилища варира от спад с 1,3% до ръст с 42,3%.

Очаква се Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти да публикува данните си за пазара на стари жилища в САЩ в четвъртък.