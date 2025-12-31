Ню Йорк се е сдобил с 12 хил. нови апартамента от преустройството на стари офис сгради

Нюйоркските строителни компании превръщат изпитващи затруднения офис сгради в над 12 хил. нови апартамента в стремеж да спомогнат за преодоляването на най-тежката жилищна криза в града от десетилетия насам, пише Bloomberg.

Повечето от апартаментите са в начален етап на строителство или ще бъдат завършени през следващата година, а над 3000 от тях ще бъдат определени като постоянно достъпни жилища, сочат нови данни на администрацията на кмета Ерик Адамс, която проследява напредъка по програмата City of Yes, преразглеждане на градоустройството през 2024 г. с цел стимулиране на жилищното строителство. Промяна в данъчните стимули миналата година също е допринесла за растежа.

Строителни компании вече превърнаха известни кули като бившата централа на Goldman Sachs Group и старата тухлена крепост на JPMorgan Chase & Co. в луксозни апартаменти, което спомогна за превръщането на Финансовия квартал в жилищен район, след като банките се преместиха в горната част на града. Напоследък се наблюдава по-силен натиск към Мидтаун в Манхатън, като компаниите се редят на опашка, за да превърнат бившата централа на Pfizer в над 1500 апартамента под наем, а други ремонтират бившата резиденция на епикопията на Ню Йорк.

Старата централана Goldman се превърна в апартаменти за 4000 долара на месец. Снимка: Stephanie Keith/Bloomberg

„Много сме обнадеждени от това, което виждаме за кратко време“, казва директорът на отдел „Гродуостройство“ в кметството на Ню Йорк Дан Гародник в интервю. „Имаме висок процент на незаети площи в нашите офис сгради и много, много опасно ниско ниво на незаетите площи в нашите жилища под наем и създаването на възможност за превръщането на офиси в жилища е много разумно“, допълва той.

Близо 90 сгради вече са се присъединили към градската програма, която спомага за получаване на одобрения от правителството за преустройства, съобщава градският отдел. Но след еуфорията през последно време възможните кандидати за преустройство може да се натъкнат на конкуренция, тъй като бизнес имотите в Манхатън се радват на по-силна наемна дейност тази година. Освен това преустройството на офис сграда в жилища е трудно, тъй като много от тях имат тъмни вътрешни части, огромни етажни плочи и множество регулации.

Офис пазарът в Манхатън е напът да достигне рекордни наеми през 2025 г., казва Майкъл Слатери, директор на отдела за анализи за три щата в консултантската компания CBRE.

„Възможностите за преустройства все още са налице“, тъй като компаниите не наемат офис площи в остарели сгради, казва Слатери. Той отбелязва, че кварталите в града, които може да се сблъскат с трудности при новите преустройства, включват по-стари сгради в желани райони.

Жилищната кула SoMA в процес на строителство във Финансовия квартал на Ню Йорк. Снимка: Jose A. Alvarado Jr/Bloomberg

Недостигът на жилища и изключително високите наеми в Ню Йорк станаха централна тема на кметските избори през ноември. Избраният кмет Зохран Мамдани се кандидатира с обещанието да замрази наемите и да построи десетки хиляди нови жилища, за да намали жилищните разходи.

Програмата City of Yes на досегашния кмет Ерик Адамс включва и други мерки за стимулиране на нарастването на жилищното строителство в Ню Йорк. От канцеларията му съобщават, че над сто строителни проекта са подали заявления за добавяне на нови жилища в рамките на инициативата, която облекчава градоустройствените правила при строителството на достъпни жилища. Освен това той насърчи жителите да добяват т. нар. допълнителни жилищни единици, за да увеличат капацитета. Те може да бъдат къщи в задния двор или апартаменти на приземния етаж, които са част от вече съществуващ имот.

Според градските власти тази програма започва бавно. Под сто домакинства са подали заявления за допълнителни жилищни единици чрез City of Yes. Гародник заяви, че е било нужно време за въвеждане на правилата и изрази надежда, че ще има повече заявления. Градът отчете растеж от 22,8% на разрешителните за нови жилища през 2025 г. до края на октомври в сравнение със същия период на миналата година и отчасти отдаде увеличението на City of Yes.