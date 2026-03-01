Политическата нестабилност във Франция притиска офис кулите в предградията

Редица офис кули във финансовия квартал на Париж се поемат от кредитори или се очаква да бъдат продадени на занижена цена, тъй като районът трябва да се справя с ръст на свободните площи и срив на стойностите, пише Bloomberg.

Cale Street Partners, кредитор, подкрепен от Кувейтския инвестиционен фонд, пое контрола върху сградата Tour Hopen в квартал La Defense западно от центъра на Париж, съобщават запознати с процеса източници, пожелали да останат анонимни, тъй като подробностите не са публични. Сградата е собственост на група инвеститори начело с Praemia REIM France.

Миналия месец „акционерите на фонда, които притежаваха Hopen Tower, продадоха всичките си акции на Cale Street Investments, която стана единственият акционер на фонда“, съобщи представител на Praemia в изявление в отговор на въпроси. Praemia остава мениджър на фонда, а Generale Continentale Investissements става управител на активите на сградата, се посочва в съобщението.

Офис кулите на La Defense, на около пет километра от центъра на Париж, бяха засегнати от ръста на работата от вкъщи, края на нулевите лихвени проценти и нестабилната политика във Франция, която подкопа доверието на бизнеса. Търсенето на офис площи се съсредоточи върху централни райони на Париж, поради което свободните площи в района нараснаха.

Празни офии – свободните площи в квартал La Defense в Париж са близо до рекорден връх. Графика: Bloomberg LP

„Високото ниво на несигурност, което се дължи както на международни фактори, така и на политическото напрежение в страната, значително ограничи търсенето от наемателите“, отбелязват анализатори на консултантската компания Knight Frank в доклад, който трябва да бъде публикуван този месец. Свободните площи в Париж варират значително – от около 5,5% в центъра на града до 31,8% в покрайнините около La Defense, сочи докладът.

Според последните налични данни към декември 2024 г. дългът, включително неплатените лихви, обезпечен с кулата Tour Hopen, която неотдавна беше завършена, възлиза на около 455 млн. евро. Данните показват, че след отчетения период са били отпуснати допълнителни заеми.

Сметки на компанията, която притежава сградата, показват, че условията на заемите са били нарушени към 30 юни миналата година, което е довело до преструктуриране с цел избягване на спиране на плащанията.

Това е включвало инжектирането на допълнителен капитал в компанията и удължаване на падежа на заема до март. Консорциумът начело с Praemia купил сградата, която е била наета от компанията за петролни услуги TechnipFMC през 2013 г.

Когато компанията опразнила сградата през 2021 г., собствениците започнали мащабен ремонт, финансиран от Cale Street, но все още не са запълнили сградата. Представител на Cale Street е отказал коментар.

Това се случва в момент, когато Tour Europe, друга офис кула в La Defense, беше обявена за продажба, съобщиха други двама запознати с плана източници. Звеното за имотни консултации на BNP Paribas и консултантската компания Cushman & Wakefield са били избрани да продадат имота, допълниха източниците, пожелали да останат анонимни, тъй като процесът не е публичен.

Очаква се кулата да привлече оферти за под 170 млн. евро, стойността на дълга, обезпечен с нея, според последните налични данни от 2020 г. Това е много под цената от 280 млн. евро, за които сградата беше продадена за последен път през 2019 г. В момента тя е наета от подразделение на френския национален енергиен гигант Electricite de France.

Inmark Asset Management, която беше начело на консорциума от южнокорейски инвеститори, купил сградата през 2019 г., е отказала коментар.

Отделно две офис кули, които са собственост на TotalEnergies, са в процес да бъдат предложени за продажба, информират двама други източници. Енергийният гигант се мести в нови офиси наблизо.

Представител на TotalEnergies е отказал коментар.