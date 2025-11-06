Списък на 40 години ограничава достъпа на САЩ до фючърси върху европейски облигации

Deutsche Börse призова САЩ да направят промени в списък на повече от 40 години, за да отворят достъпа на американски хедж фондове до новите фючърси върху облигациите на Европейския съюз (ЕС), предава Bloomberg.

Искането е Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC) да добави евроболока в списъка на чужди правителства, за които се отменят ограниченията върху търговията с фючърси. Разговорите по темата обаче са блокирани от спирането на работата на американската администрация поради изтичане на финансирането, каза Матиас Граулич, глобален ръководител „Продукти“ в Eurex - подразделението на Deutsche Börse, което листвa фючърсите на ЕС.

Ако дискусиите доведат до успех, това ще бъде първото добавяне на нов член в списъка на SEC от десетилетия и може да увеличи обема на търговия с фючърси върху облигациите на ЕС в момент когато блокът се опитва да повиши ликвидността на общия си дълг. Eurex стартира договорите през септември, но оборотът все още е малка част от този на утвърдените пазари за френски, италиански и германски облигации.

„Голяма част от клиентската база, която е необходима, за да расте този продукт, са хедж фондове, базирани в САЩ, а върху тях има ограничение да търгуват този продукт,“ каза Граулич в интервю в Лондон. „Това, върху което работим, е решение със SEC с подкрепата на нашите американски адвокати“, добави той.

Списъкът на SEC позволява търговия на определени фючърси върху държавни облигации на чужди правителства в САЩ, като така се допускат само одобрени дългови пазари, които покриват регулаторните изисквания. Той е създаден през 1984 г., за да позволи търговия с британски и канадски договори, а по-късно е разширен, когато пазарите на фючърси се развиват. Днес включва общо 21 държави.

Говорител на SEC заяви, че поради спирането на работата на администрацията оттам не могат да отговарят на запитвания от медиите.

Въпреки че ЕС емитира съвместни облигации от десетилетия, обемът на емитиран дълг се увеличи значително след пандемията от Covid-19, докато блокът се опитва да се утвърди като истинска алтернатива на основните заематели в региона като Германия.

За последно нова държава беше добавена в списъка за изключения на САЩ през 1999 г., когато SEC включи Швеция. Тогава комисията взе предвид кредитния рейтинг на страната и ликвидността на пазара ѝ на облигации.

Във всеки случай обсъжданията са на пауза. Това забавя и другите ангажименти на SEC.

Средният дневен обем на търговия при 10-годишните фючърси върху облигациите на ЕС, листвани в Eurex, които достигнаха над 4000 контракта малко след старта през септември, в момента е около 450 контракта. За сравнение, германският еквивалент достига почти един милион, а френският и италианският - между 200 хил. и 300 хил.

За да се подобри ликвидността, ЕС търси освобождаване от забраните на SEC, за да увеличи оборота.

Въпреки това е още рано, а анализатори очакват договорите постепенно да привлекат интерес. Конкурентът Intercontinental Exchange също създаде продукт с фючърси върху облигации на ЕС миналата година.