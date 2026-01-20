Европейските борси са обхванати от разпродажби и опасения от разпалване на търговската война

Европейските фондови борси станаха свидетели на масови разпродажби на акции във вторник, докато призракът на нови американски мита продължава да витае и това се отразява негативно на настроенията на пазара, пише CNBC.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 затвори сесията с понижение от 0,72%, като повечето сектори и всички големи регионални борси бяха на отрицателна територия.

Спадът на пазара настъпи, след като в събота американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще увеличи митата за осем европейски държави, ако не бъде постигнато споразумение, което да позволи на Вашингтон да „купи“ Гренландия, полуавтономна територия, част от Дания.

Европейските лидери определиха новите заплахи на Тръмп за налагане на мита като „неприемливи“ и обмислят ответни мерки, като Франция настоява Европейският съюз да използва най-силната си икономическа контрамярка.

Акциите в Германия, чиято икономика е експортно ориентирана, се сринаха след заплахите от Белия дом, като основният индекс DAX приключи деня с понижение от почти 1,1%, а MDAX, който следи представянето на германските акции със средна капитализация, загуби 1,8%.

Във вторник Тръмп заплаши и да наложи 200% мита върху френското вино и шампанско, след като френският президент Еманюел Макрон отказа да се присъедини към неговия „Съвет за мир“ за Газа.

Акциите на луксозния гигант LVMH, който притежава марките Moët & Chandon, Dom Pérignon и Veuve Clicquot, поевтиняха с 2,1% във вторник, докато книжата на френския гигант в производството на напитки Remy Cointreau, производител на шампанското Telmont, завърши с понижение на цената от 0,1%.

Френският индекс CAC 40 спадна с 0,6%. В изказване по време на Световния икономически форум в Давос в Швейцария във вторник Макрон разкритикува „тираните“.

„Ние предпочитаме уважението пред тормоза... предпочитаме върховенството на закона пред бруталността“, каза той. „Европа разполага с много силни инструменти и ние трябва да ги използваме, когато не ни уважават и когато правилата на играта не се спазват. Механизмът за борба с корупцията е мощен инструмент и не трябва да се колебаем да го използваме в днешната трудна обстановка.“

Еврото поскъпна с 0,7% спрямо долара, като достигна стойност от 1,173 долара и с 0,5% спрямо британската лира, чиято стойност пък същевременно се повиши с 0,2% спрямо зелената валута до 1,345 долара.

Това се случва на фона на данните за заетостта в Обединеното кралство, публикувани от Националната статистическа служба, които показаха, че безработицата на Острова е останала непроменена на ниво от 5,1% за тримесечието до края на ноември, а ръстът на заплатите се е забавил до 4,5%.

Британският индекс FTSE 100 отстъпи с 0,67 на сто.