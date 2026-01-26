Европейските борси отбелязаха ръст преди натоварена седмица за отчетите

Европейските борси отбелязаха ръст в понеделник преди натоварена седмица за отчети, предава CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се повиши с 0,24% в края на борсовата търговия, а повечето големи борси в Европа се оцветиха в зелено. Но секторите поеха в различни посоки.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 прибави 0,05% и завърши деня на ниво от 10 148,85 пункта. Германският DAX напредна с 0,13% до ниво от 24 933,08 пункта. Френският CAC 40 отписа 0,15% и в края на деня беше на равнище от 8131,15 пункта.

През тази седмица ще продължи сезонът на отчетите. Инвеститорите ще следят резултатите на ASML, Volvo, LVMH и Deutsche Bank.

Геополитиката също може да продължи да определя пазарните нагласи тази седмица, тъй като напрежението между САЩ и Канада отново излезе на повърхността.

Канадският премиер Марк Карни заяви в неделя, че страната му няма намерение да сключва споразумение за свободна търговия с Китай, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да наложи мита от 100% върху Отава, ако тя подпише търговско споразумение с Китай.

„Канада спазва ангажиментите ни. Имаме ангажименти съгласно споразумението за свободна търговия между Канада, САЩ и Мексико (CUSMA) да не сключваме търговски споразумения с непазарни икономики без предварително уведомление. Нямаме намерение да направи това с Китай или с други непазарни икономики“, каза Карни.

На корпоративния фронт книжата на Danone поевтиняха с 2,13% в понеделник, след като френската компания за производство на храни беше принудена да изтегли партиди от детската си формула по целия свят поради откриването на следи от токсин.

Междувременно листнатите в Ирландия книжа на Ryanair отбелязаха спад от почти 2,23%, като ограничиха по-ранни загуби. Нискотарифната авиокомпания повиши прогнозата за растежа на приходите си от продажби на билети за цялата година до над 7%, над целта ѝ с 1-2 пункта, след като приходите са нараснали с 9 на сто.

Междувременно цената на акциите на Airbus се понижи с 2,03%, тъй като самолетопроизводителят трябва да се справя с нарастващите геополитически предизвикателства. В бележка, видяна от Ройтерс, главният изпълнителен директор Гийом Фори заяви, че 2026 г. е била белязана от „безпрецедентен брой кризи“. Паневропейската аерокосмическа компания ще публикува отчета си следващия месец.

Цените на златото достигнаха нови исторически върхове, като спот цените напредват с 2,23% до 5090 долара за тройунция. Американските фючърси върху златото отбелязват ръст от 1,7% до 5071,29 долара за тройунция.

Трейдърите ще следят тази седмица и Федералния резерв. Американската централна банка ще обяви първото си решение за лихвите за тази година в сряда.

Очаква се Фед да остави непроменена основната си лихва, но Wall Street ще наблюдава за признаци кога представителите на централната банка ще намалят лихвите.