Европейските фондови борси затвориха на червено

Европейските фондови борси приключиха търговията в четвъртък с понижения на основните индекси.

Общоевропейският измерител Stoxx 600 завърши сесията с понижение от почти 1,1%, като всички основни борси затвориха на отрицателна територия, предаде CNBC.

Френският индекс CAC 40 спадна с 0,29%, британският FTSE 100 заличи 0,9 на сто, а германският DAX - 0,46%.

Четвъртък беше поредният натоварен ден от сезона на отчетите в Европа, като сред компаниите, представили финансовите си резултати днес, бяха BBVA, BNP Paribas, Vinci, BMW, Siemens Healthineers, Anglo American, Danske Bank, ArcelorMittal, Moller Maersk и Vestas Wind Systems.

Акциите на Rheinmetall поевтиняха с 6,5%, след като по време на видеоразговор с инвеститори и анализатори германският производител на отбранителна техника обяви слаби предварителни прогнози за 2026 г. По информация на Ройтерс сега компанията очаква приходи за цялата година от около 13,6 млрд. евро поради по-нисък от очаквания растеж във всички отдели.

Volvo Cars също обяви резултатите си в четвъртък. Оперативната печалба на производителя на автомобили за четвъртото тримесечие е спаднала с 68% до 1,8 млрд. шведски крони (200,46 млн. долара) в сравнение със същия период на предходната година. Акциите на компанията затвориха с понижение на цената от 22,5%.

Британският петролен гигант Shell отчете в четвъртък по-слаба от очакваната печалба за четвъртото тримесечие на фона на по-ниските цени на суровия петрол. Коригираната печалба от 3,26 млрд. долара за тримесечието не отговори на очакванията на анализаторите за 3,53 млрд. долара, според консенсусната прогноза на LSEG. Книжата на Shell поевтиняха с 3,4%.

Английската централна банка остави лихвения процент непроменен на ниво от 3,75%.

Доходността по 10-годишните британски държавни облигации се повиши с около 1 базисен пункт до 4,546%, а след решението паундът отбеляза спад от 0,71% спрямо долара до 1,3553 долара.

Европейската централна банка също запази основния си лихвен процент непроменен на ниво от 2%.