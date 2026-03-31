Печалбата на банките у нас нарасна с 8% към края на февруари до 242 млн. евро

Печалбата на банките в България в края на февруари е нараснала до 242 млн. евро – с 18 млн. евро (8%) повече от реализираната за първите два месеца на миналата година, показват данни на Българската народна банка (БНБ).

Начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към края на миналия месец възлизат на 82 млн. евро, като спрямо отчетените за първите два месеца на 2025 г. се повишават с 18 млн. евро (28%).

По данни на БНБ активите на банковата система възлизат на 114,6 млрд. евро и са с 661 млн. евро (0,6%) по-малко спрямо края на януари.

Балансовият собствен капитал на банките в края на февруари е 15,4 млрд. евро и на месечна база нараства със 127 млн. евро (0,8%) с основния принос на текущата печалба.

Позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане на месечна база намалява с 2,2 млрд. евро (10,5%) до 18,3 млрд. евро в края на февруари, като заема 15,9% от балансовите активи (17,7% в края на януари).

През февруари се наблюдава спад на паричните салда в централни банки с 1,5 млрд. евро (10%) и на паричните наличности с 630 млн. евро (18,2%).

В централната банка изчисляват, че дълговите ценни книжа намаляват с 21 млн. евро (0,1%) до 20,5 млрд. евро и в края на февруари заемат 17,9% от активите (17,8% към 31 януари).

Увеличение през периода е отчетено в кредитите и авансите – с 1,7 млрд. евро (2,4%), като делът им в общите активи се повишава от 60,7% до 62,5% в края на миналия месец.

Отношението на ликвидно покритие към 28 февруари е 277,3% (258,3% към 31 януари 2026 г.).

Ликвидният буфер е в размер на 35 млрд. евро, а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 12,6 млрд. евро (при съответно 36,4 млрд. евро и 14,1 млрд. евро в края на януари).

Общите брутни кредити и аванси в края на февруари са 73,5 млрд. евро и на месечна база нарастват с 1,7 млрд. евро (2,4%).

Вземанията от кредитни институции се увеличават с 994 млн. евро (16,2%) до 7,1 млрд. евро, а брутният кредитен портфейл – със 720 млн. евро (1,1%) до 66,3 млрд. евро.

Нарастват заемите за домакинства (с 404 млн. евро, 1,3%, в това число 276 млн. евро, обезпечени с жилищен имот), за фирмите (със 189 млн. евро, 0,6%) и за сектор „Държавно управление“ (със 170 млн. евро, 21,7%).

Намаляват кредитите за други финансови предприятия (с 43 млн. евро, 0,8%).

В края на февруари спестяванията в банковата система са 95,4 млрд. евро, с 552 млн. евро (0,6%) по-малко спрямо края на януари. През миналия месец е отчетено намаление при депозитите на кредитни институции – с 993 млн. евро (14,3%). Същевременно се увеличават спестяванията на домакинства – с 346 млн. евро (0,6%), на сектор „Държавно управление“ – със 148 млн. евро (7,1%), на други финансови предприятия – със 115 млн. евро (4,8%), и на бизнеса – с 6 млн. евро (0,02%).