Големите банки в САЩ навлизат в сезона на отчетите с повече несигурност

Най-големите банки на Wall Street навлизат в сезона на отчетите за първото тримесечие с повече несигурност спрямо началото на годината. През новата седмица ще се види дали кредиторите дали са способни да генерират повече печалба на фона на редица препятствия, пише Yahoo Finance.

Своя отчет ще представи първо Goldman Sachs, следвана от JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo във вторник, като Bank of America и Morgan Stanley допълват групата в сряда.

Инвеститорите понижиха цените на акциите на тези големи кредитори през последните три месеца, след като в края на миналата година наддаваха за достигане на рекордни нива.

Най-значими са опасенията, вариращи от разпространението на сътресенията в света на частното кредитиране до бушуващата война на САЩ и Израел с Иран, което доведе до най-лошото представяне на Nasdaq KBW за първото тримесечие от минибанковата криза през 2023 г.

Анализатори очакват тримесечните печалби да бъдат солидни. Прогнозите показват, че колективните печалби на тези шест големи кредитора ще се увеличат с 5% в сравнение с предходната година. Очаква се банките също така да отбележат годишно увеличение на общите такси за сключване на сделки и търговия.

„Тук има известен подновен оптимизъм и мисля, че се очаква резултатите да бъдат доста добри, но със сигурност не е толкова оптимистично положението, колкото беше през януари“, изтъква анализаторът на HSBC Сол Мартинес, който отговаря за американските банки.

Може би по-важно от действителните резултати ще бъде това, което шефовете на големите кредитори ще кажат по време на представянето на отчетите относно перспективите за сключване на сделки, експозицията към частен дълг и общото състояние на американската икономика на фона на исторически високи цени на петрола.

Преди година, на фона на последиците от широкомащабното въвеждане на мита от администрацията на президента Доналд Тръмп, ръководителите на големите банки се обърнаха към нарастващото замразяване на пазара на сделки и опасенията от рецесия в САЩ.

„Това, за което днес сме много по-притеснени, е стагфлацията“, казва анализаторът на Bank of America Ебрахим Пунавала пред Yahoo Finance. „Но рискът от рецесия може да се увеличи, ако тази война се превърне в нещо, което създава продължителен период на прекъсвания във веригата на доставки, докато цената на петрола се покачва още повече“, добавя той.

Друго основно опасение е свързано с частното кредитиране. По-рано тази година инвеститорите започнаха да се притесняват от експозицията, която частните дългови фондове държат в заеми, обвързани със софтуерни компании.

Големите банки не само отпускат заеми на тези фондове, но и управляват някои от тях. Гуверньорът на Федералния резерв Джером Пауъл, главният изпълнителен директор на JPMorgan Джейми Даймън и други експерти омаловажиха системните последици от динамиката.

„Последиците от изкуствения интелект за софтуерната индустрия, ограниченията върху ликвидността на частните активи и несигурността относно точността на ценообразуването на фондовете за директно кредитиране съществуват от години“, написа съоснователят и съпредседател на Oaktree Хауърд Маркс. „Но, просто казано, хората може да не са задавали достатъчно въпроси или да не са обръщали достатъчно внимание на това“, добавя той.

Даймън повдигна въпроси, свързани с частния кредитен рейтинг, в писмото си към акционерите, публикувано по-рано този месец.

„Има много играчи, които закъсняват в тази игра и трябва да се очаква, че някои доставчици на кредити ще се справят много по-зле от други“, пише Даймън.