Биткойнът поскъпва след новите заплахи на Тръмп срещу Иран

Биткойнът поскъпва в понеделник, докато инвеститорите анализират новите заплахи на президента Доналд Тръмп за удари по иранска инфраструктура.

Към 10:15 ч. българско време най-старата криптовалута поскъпва с 3% за денонощието до 68 877 долара.

Етерът, от своя страна, прибавя към цената си над 4% до 2124 долара, а рипълът – близо 3% до 1,34 долара. Соланата поскъпва с над 2%, а доуджкойнът с 1,8%.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

„Криптопазарите бяха слаби през удължения уикенд (когато се празнуваше католическият Великден, бел. ред.) и петролът също поскъпна доста силно“, коментира Ричард Галвин, съосновател на хеджфонда DACM, цитиран от Bloomberg.

В неделя Тръмп публикува поредица от крайно агресивни послания в социалните мрежи, в които заплашва, че САЩ ще стоварят „ада“ върху Иран, ако Ормузкият проток не бъде отворен. Президентът заяви, че още във вторник може да има атаки срещу електроцентрали, ако не бъде отворен ключовият морски път.

Цената на водещите сортове петрол е над 100 долара за барел в понеделник.

В продължение на седмици биткойнът се задържаше в диапазона 65-75 хил. долара. Цената не успява да се отърси от постоянния низходящ натиск след разпродажбите от октомври, което я оставя с около 45% по-надолу от върха от над 126 хил. долара през същия месец. И все пак, въпреки спада, след началото на бомбардировките на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари криптовалутата остава относително стабилна в сравнение с други активи.

„Поскъпването на биткойна изглежда движено от стабилно спот търсене, като ETF потоците остават стабилни“, посочва Грейси Лин, главен изпълнителен директор на криптоборсата OKX SG. „Ценовото движение остава методично, което предполага, че движението е водено по-скоро от постепенни разпределения, а не от ливъридж“, допълва тя. Според Лин търсенето може да отслабне, ако биткойнът поевтинее под ценовото равнище от 65-66 хил. долара.