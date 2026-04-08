Цената на биткойна стигна 3-седмичен връх след споразумението в Близкия изток

Пазарът по-скоро ще остане променлив до намиране на трайно решение, предупреждава трейдър

09:22 | 08.04.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Цената на биткойна стигна триседмичен връх, след като стана ясно, че САЩ и Иран са постигнали двуседмично примирие и Ормузкият проток може да бъде отворен временно.

Най-старата криптовалута достигна 72 738 долара – най-високото си равнище от 18 март насам, преди да изтрие отново част от ръстовете, съобщава Bloomberg. Към 9 ч. българско време монетата се търгува за 71 715 долара, което е поскъпване от 4,5% за денонощието.

По-малките монети също са на зелено: етерът поскъпва с 6,4%, рипълът с 5,6%, соланата с 5,8%.

Цената на биткойна през последната седмица. Графика: CoinGecko

Цената на биткойна „скочи тази сутрин заради временното примирие и облекчението, че по-нататъшна ескалация е избегната засега“, коментира Каролин Маурон, съоснователка на Orbit Markets. „Криптопазарите вероятно ще последват примера на акциите и суровините днес“, допълва тя.

Цената на петрола се понижава осезаемо в сряда сутринта, а акциите в Азия поскъпват, след като президентът Доналд Тръмп отложи ударите срещу Иран с две седмици, увеличавайки надеждите за отваряне на Ормузкия проток.

„Все пак бих очаквал пазарите да останат променливи от сега, докато не видим трайно решение“, посочва Иван Лим, старши трейдър за деривати на FalconX. „Но като цяло засега тонът е положителен“, допълва той.

Биткойнът се доказа като относително устойчив през последните седмици, като налице са признаци, че институционалният натиск за продажби намалява.

Листнатите в САЩ спот биткойн борсово търгувани фондове (ETF) са привлекли 471,3 млн. долара нетни капиталови потоци в понеделник, увеличавайки нетната сума от 22,3 млн. долара от миналата седмица – значителен обрат спрямо близо 300 млн. долара отлив на капитал седмицата преди това. през март бяха отчетени около 1,3 млрд. долара нетен прилив на капитал към ETF-ите – стабилизиране след четири поредни месеца на нетен отлив, започнали от ноември 2025 г.

В момента биткойнът е с около 40% под рекордната си цена от над 126 хил. долара, отчетена през октомври.

„Възможността за бичи пазар зависи от това как снабдяването с петрол и газ ще се възстанови през идните месеци и ефектът върху инфлацията“, коментира Джеф Мей, главен оперативен директор на BTSE. Ако инфлацията отслабне достатъчно и Федералният резерв на САЩ реши да поднови намаляването на лихвите, „може да се появи рали при криптоцените“, заяви той.

Последна актуализация: 09:27 | 08.04.26 г.
Коментари

Скъсана_Ушанка
преди 49 минути
Може ли да припомните каква беше цената на шиткойна преди конфликта? Май подобна. И какво общо има примирието със спекулата около тоя скам?? Пак напъни да се предтстави тая пирамида като "актив".
Az_Kocho
преди 1 час
Каква е връзката на биткойна с войната в Иран? Той както и златото трябваше да растат и да постигат ежедневни рекорди като хедж срещу инфлацията и геополитическата несигурност. Уви и двете са далеч от постигнатите им рекорди още преди тази война да се случи.
