Как дроновете пренаписаха правилата на войната

Когато руските танкове за първи път преминаха границите на Украйна през февруари 2022 г., малцина очакваха най-опустошителното оръжие на войната да бъде квадрикоптер, който може да се побере в кутия за обувки.

Три години по-късно в небето над Украйна летят милиони безпилотни летателни апарати, които коренно промениха съвременната война. Тя не се води толкова с артилерийски залпове и колони от танкове, а е битка „рояк срещу рояк“, пише Reinvantage.org.

Украйна е произвела около 800 хил. дрона през 2023 г., като броят им се е увеличил до два милиона през 2024 г. и се насочва към 5 млн. през 2025 г. Според съобщенията Русия следва подобен темп на производство. За да се съпостави това в перспектива, цялото годишно производство на ракети в Америка е в хиляди.

Украинските дронове представляват над 96% от всички безпилотни летателни апарати, използвани от военните през 2024 г., постижение на вътрешното производство, което би изглеждало невъзможно само преди няколко години.

Този преход от вносни турски „Байрактар“ към масово произвеждани местни безпилотни самолети отразява бруталното търсене на адаптация във войната. Впечатляващо бързите иновационни кръгове – от картонени дронове и дронове с повишена автономност, до използване на изкуствен интелект, не са просто резултат от изобретателността на украински, руски и западни инженери. Те са императив, за да се избегне поражение.

Математика на унищожението

Икономическите аспекти са едновременно убедителни и мрачни. Цената на конвенционален 155-милиметров артилерийски снаряд, който е по-малко точен от FPV дрон и изисква гаубица за милиони долари, за да го изстреля, е, според данни от отворени източници, около 3000 щатски долара.

Висококачествена противотанкова управляема ракета, като американската Javelin, е около 80 хил. щатски долара, плюс 200 хил. долара за пусковата установка.

Същевременно цената на един дрон в Русия е спаднала от 200 хил. долара през 2022 г. до приблизително 70 хил. долара през 2025 г. поради мащабирането на производството. Според някои оценки дроновете тип Shahed струват дори около 35 хил. долара.

Тази икономическа логика е създала това, което анализаторите наричат ​​„жестока математика на изтощение“. Въпреки че Shahed уцелват целта си само в по-малко от 10% от случаите, ниската им цена означава, че Русия може да изстрелва масови залпове почти ежедневно. Това изтощава украинската противовъздушна отбрана.

Когато прихващането на всеки дрон струва над 3 млн. долара в ракети земя-въздух, защитникът е изправен пред неустойчиво уравнение.

Русия възприе тази аритметика с цялото си сърце. До юли руските сили са изстреляли рекордните 6443 дрона и ракети, според данни, публикувани от украинските военновъздушни сили. Общият брой е най-високият от войната досега и е с около 13% повече от регистрираните през юни. Русия се насочва към производството на над 6000 дрона тип Shahed всеки месец в завода си в Татарстан.

Градове под обсада

За цивилното население на Украйна тази революция с дронове означава завръщане към бомбоубежищата. „В момента Украйна отчита по около 300 до 400 дрона дневно, които атакуват цивилни цели. Такива числа бяха нечувани през 2023 или 2024 г.“, коментира миналия месец Юрий Боечко, основател и изпълнителен директор на благотворителната организация „Надежда за Украйна“. Нощният ритуал на сирените за въздушна тревога е станал толкова рутинен, че много украинци говорят за „време за дронове“ – условия, които благоприятстват ниско летящите щурмови самолети.

Руските тактики стават все по-сложни. Варианти на „Геран“ например, боядисани в черно със специален материал, за да се скрият от радарите, летят по-високо и по криволичещи маршрути, за да избегнат украинските отбранителни екипи.

Психологическото въздействие е съизмеримо с физическите щети. Всяка нощ тези системи карат милиони украинци да се насочват към бомбоубежищата, а мобилните екипи за противовъздушна отбрана и екипите за електронна война да се придвижват към позиции.

Град Херсон предлага мрачна представа за бъдещето на градските войни. Жителите описват ежедневния тормоз от малки дронове, които преследват отделни цели с ужасяваща прецизност. Никоя цел не изглежда твърде малка: пешеходци, коли, автобуси и дори линейки са директно удряни. Този микроскопичен ужас представлява крайната атомизация на войната – конфликт, сведен до отделни двойки хищник и плячка.

(Продължава на следващата страница)