Израел призова за скъсване на всякакви отношения с Иран

Израелският министър на външните работи Гидеон Саар проведе днес видеоконферентен разговор с чуждестранните посланици, акредитирани в Израел, и призова страните им "да скъсат всякакви отношения" с Иран, предаде АФП.

Това стана на четвъртия ден от войната срещу Ислямската република.

"След атаката на Иран срещу всичките си съседи и след избиването на собствения му народ, страните по света трябва да скъсат всякакви отношения с тази страна", каза Гидеон Саар.

В онлайн срещата взеха участие около 60 посланици, се казва в прессъобщение на Министерството на външните работи.

Междувременно Израел нанесе нови удари днес по южните предградия на Бейрут, бастион на групировката "Хизбула", съобщи националната агенция на Ливан ННА.

Израелската армия обяви, че е взела на прицел "няколко терористи на "Хизбула" в Бейрут". ННА уточни, че израелските сили не са издали предварително предупреждение за евакуация и при ударите са нанесени сериозни щети на сгради.

На заснети от АФП кадри се вижда гъст дим над засегнатата зона.

Най-малко 30 000 души бяха принудени да напуснат домовете си и потърсиха убежище в приемни центрове в Ливан от началото на бойните действия между Израел и "Хизбула", съобщи Службата на върховния комисар на ООН за бежанците, цитирана от Ройтерс.

"Още мнозина спят в колите си край пътя или са още блокирани в задръствания", каза говорител на службата.

Засега ливанското правителство е отворило 21 убежища.

Ливан е страната с най-голяма концентрация на бежанци в света. Там живеят около 1,5 милиона сирийци при население на Ливан от около 4 милиона души.

В същото време Иран забрани износа на хранителни продукти в условията на война, съобщи полуофициалната новинарска агенция Тасним, цитирана от Франс прес.

"Износът на всички хранителни и селскостопански продукти е забранен до второ нареждане. Правителството дава приоритет на снабдяването на населението с основни стоки", се казва в съобщението, публикувано от свързаната с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция медия.

Иранските власти въведоха план за действие при извънредна ситуация още в събота - първия ден от войната, започнала с американски и израелски удари по страната, отбелязва АФП.

Постоянният представител на Иран към ООН в Женева Али Бахрейни изрази съмнение доколко има смисъл да се преговаря със САЩ.

"На този етап имаме много дълбоки съмнения дали е полезно да се преговаря", каза Бахрейни пред репортери.

Малко по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран иска да преговаря, но вече е твърде късно.

От своя страна генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че ударите, предприети срещу Иран от Съединените щати и Израел, се ползват с "широка подкрепа" в Европа.

"Ясно разбрах, че елиминирането на ядрения капацитет, неутрализирането на капацитета на балистичните ракети, както и изчезването (на върховния лидер на Иран) Али Хаменей, се приветстват от много от моите колеги в НАТО", заяви Рюте на съвместна пресконференция с президента на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова.

Посолството на САЩ в Саудитска Арабия предупреди днес за непосредствена заплаха от атаки с ракети и дронове срещу източния град Дахран, предаде Ройтерс.

Там има американско консулство и се намира централата на саудитския държавен петролен гигант "Арамко" (Aramco).

Иран нанася удари в Саудитска Арабия, най-вече по американски цели, след като САЩ и Израел започнаха преди три дни военна кампания срещу него.

