Развитието на събитията в Близкия изток заплашва да разшири войната извън морето

Развитието на събитията в Близкия изток заплашва да удължи и разшири войната и извън морето, според Bloomberg.

Заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да блокира Ормузкия проток, след като мирните преговори с Иран през почивните дни се провалиха, засилва перспективата за изостряне на икономическите проблеми по целия свят, добавя агенцията.

Преговорите, водени от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, се провалиха поради различия относно бъдещето на иранската ядрена програма.

Разширяването на конфликта увеличава риска ислямската република да се стреми към американски посолства, бази и съюзници по целия свят, според Никълъс Фан, старши съветник в The Asia Group и управляващ директор на базираната в Сингапур стратегическа консултантска компания Black Dot Pte. Ltd.

Страните от Югоизточна Азия в понеделник призоваха САЩ и Иран да продължат мирните преговори.

„Ако САЩ започнат да се качват на борда или да задържат кораби, заподозрени, че са платили на Иран такси за правото на преминаване през пролива, рискът от избухване на по-жестоки военни действия се засилва“, според Фан.

Тръмп предполага, че други държави също ще участват в блокадата, но все още не е посочил конкретни страни, които ще изпратят кораби или други средства в региона, за да помогнат на американските военно морски сили. Великобритания няма да участва в блокадата, според източници, запознати с позицията на правителството.

Обединеното кралство разполага с автономни дронове за търсене на мини в региона, но ще ги разположи в пролива само ако се появи жизнеспособен план, съвместно с други съюзници, за да го отвори отново, казват източниците на Bloomberg.

Американската армия обяви, че ще блокира цели морски трафик от и към иранските пристанища, но ще позволи на други кораби да преминават през Ормузкия проток, ако не спират в ислямската република.

Военният съветник на върховния лидер на Иран Мохсен Резаи коментира, че „няма да позволи“ подобно ембарго и казва, че има „голям неизползван лост за противодействие“.

В неделя вечерта Тръмп заяви пред репортери, че не го интересува дали Техеран ще се върне на масата за преговори. Според него САЩ вече са постигнали военните си цели, включително изчерпване на капацитета на страната за производство на ракети и дронове.

Тръмп отново заплаши, че САЩ са готови да „довършат малкото, което е останало от Иран“, и да отмъстят в случай на иранска съпротива срещу блокадата.

По целия свят рафинериите и търговците полагат отчаяни усилия да осигурят незабавно налични товари със суров петрол, тъй като възможностите за физически доставки се изчерпват.

Ормузкият проток е най-важната енергийна точка в света, на която се падат около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Пълната блокада би оказала допълнителен натиск върху световните петролни пазари.

„Блокадата има за цел да увеличи икономическия натиск върху Иран, но блокадите рядко имат бърз ефект, въпреки че могат да бъдат решаващи в дългосрочен план“, коментира Юън Греъм, старши сътрудник в Австралийския институт за стратегическа политика. „Това, което Вашингтон цени над всичко друго, е бърз резултат“, добавя той.

Двуседмичното споразумение за прекратяване на огъня, сключено от САЩ и Израел, от една страна, и Иран, от друга страна, изтича на 22 април, ако блокадата не доведе до неговия крах преди това. Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция заяви, че всеки военен кораб, който се опитва да се приближи до пролива „под какъвто и да е претекст“, ще се счита за нарушение на прекратяването на огъня, според съобщение на иранската държавна телевизия.

Въпреки че нито една от страните не се е ангажирала с втори кръг дипломатически преговори, говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че страните са постигнали разбирателство по различни въпроси. Остават неразбирателства по „два или три ключови момента“, по негови думи.

„Естествено е да не се очаква постигане на споразумение в рамките на една сесия от самото начало“, коментира той по държавната телевизия след разговорите. „Дипломацията никога не свършва“ и Иран „ще продължи да преследва националните си интереси при всякакви обстоятелства“, добавя той.

Представител на САЩ, пожелал анонимност, коментира пред Bloomberg, че за американския екип е било ясно, че иранската делегация не разбира основната цел на администрацията на Тръмп, която е да гарантира, че ислямската република никога няма да се сдобие с ядрено оръжие.

Въпреки че САЩ са способни да наложат блокада, това би довело до значителни разходи и рискове заради заплахата за атаки с ирански ракети и дронове, пишат в бележка анализатори на Bloomberg Economics. Йеменските бунтовници хути, които са съюзници на Иран, могат да се опитат да нарушат потоците на петрол и газ в Червено море.

„Рисковете и разходите от продължителна блокада и потенциалът за натиск от други заинтересовани страни, например Китай, предполагат, че Тръмп може да не осъществи или да не поддържа блокадата“, пишат икономистите и предполагат, че Пекин може да използва доминацията си на пазара на критични минерали като опит да окажат натиск върху Тръмп.