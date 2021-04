Micron и Western Digital влизат в битка за Kioxia Holdings

Снимка: Bloomberg L.P.

Двама от лидерите на пазара на чипове Micron Technology Inc. и Western Digital Corp. проучват поотделно потенциална сделка за Kioxia Holdings Corp., която би могла да оцени японската компания на около 30 млрд. долара, докато глобалната борба за чиповете с памет, използвани в смартфоните и други устройства, се разгорещява.

Сделка за Kioxia, контролирана от частната компания Bain Capital, не е гарантирана и не е ясно как може да бъде структурирана. Ако сделката се осъществи, тя може да бъде финализирана по-късно тази пролет, пише Wall Street Journal, цитирайки източници.

Базираната в Токио компания е планирала да проведе първично публично предлагане, преди да го отложи в края на септември, позовавайки се на пандемията на коронавируса и волатилността на пазара.

IPO по-късно тази година все още е възможно, ако компанията не успее да постигне споразумение за сделка с един от ухажорите, твърдят източниците.

Kioxia се счита за „актив бижу“ в Япония и - предвид допълнителната политическа чувствителност при прехвърляне на собствеността върху ключова технология като тази на чиповете, каквато и да е трансакция ще изисква благословията на правителството там. Вашингтон също вероятно ще изиграе роля, но сделката може да се впише в натиска на САЩ да засили своите способности за производство на чипове за повишаване на конкурентоспособността спрямо Китай.

Kioxia произвежда NAND чипове с флаш памет, използвани в смартфони, компютърни сървъри и други устройства. Компанията попадна под радара отчасти поради увеличеното търсене по време на пандемията на коронавируса за персонални компютри заради многото хора, които работят отдалечено, и дистанционното обучение, както и заради нарастващата популярност на игрите и 5G смартфоните.

Това помогна оценката на Kioxia да скочи, откакто тя се отказа от IPO. Тогава очакваше оценка от около 16 милиарда долара. Бизнесът ѝ беше засегнат от американските ограничения за износ към китайската Huawei Technologies Co., които заплашваха да доведат до прекомерно спадане на търсенето и цените на продуктите с флаш памет.

Оттогава акциите на Micron също поскъпнаха, като почти се удвоиха, за да дадат на компанията пазарна стойност от около 100 млрд. долара. Акциите на Western Digital също поскъпнаха, което даде на компанията оценка от около 20 милиарда долара.

Kioxia, по-рано част от Toshiba Corp. и известна като Toshiba Memory, бе закупена през 2018 г. от група, ръководена от Bain, която включва Apple Inc., Dell Technologies Inc., Kingston Technology Co. и Seagate Technology PLC, в сделка на стойност около 18 млрд. долара. Toshiba Corp. запази 40% дял в бизнеса, който беше преименуван на Kioxia през следващата година.

Друга сделка също осмисля тази трансакция.

Южнокорейската SK Hynix Inc. реши през миналата година да плати около 9 млрд. долара за бизнеса с NAND памет на Intel Corp. в сделка, която ще я превърне в един от най-големите играчи в света на пазара - класация, която включва и Samsung Electronics Inc.

Консолидацията премина през по-широкия сектор на полупроводниците, тъй като играчите в бранша търсят мащаб и разширяват продуктовото си портфолио, за да подкрепят нарастващия брой ежедневни артикули, свързани с интернет. През последните месеци индустрията роди няколко от най-големите сделки в световен мащаб, включително покупката на Advanced Micro Devices Inc. за около 35 млрд. долара на Xilinx Inc., сделката на Nvidia Corp. за подкрепяната от SoftBank Arm Holdings и покупката от страна на Analog Devices Inc. на производителя Maxim Integrated Products Inc. за 20 млрд. долара

Напоследък Bain активно се занимава със сделки, включително и на производителя на поддръжка на компоненти II-VI Inc. в разгорещената война за публични наддавания с конкуренти за Coherent Inc. II-VI реши да купи Coherent за близо 7 милиарда долара миналата седмица, надцаквайки Lumentum Holdings Inc.

Micron, един от най-големите производители на чипове за памет в света, е голям играч и в сферата на DRAM, друг основен тип памет, използвана в устройствата. Комбинацията с Kioxia ще разшири възможностите му за NAND.

Western Digital, която произвежда твърди дискове, SSD устройства и NAND чипове, има съвместно предприятие с Kioxia за производство и научноизследователска и развойна дейност, чийто договор изтича през 2027 г.

Micron отчете резултатите за второто тримесечие в сряда. Концернът рапортува за приблизително 30% увеличение на приходите до 6,24 млрд. долара. Главният изпълнителен директор Санджай Мехротра заяви, че резултатите отразяват „бързо подобряване на пазарните условия и продължително солидно изпълнение“ и се позова на нарастващото търсене на технологии за изкуствен интелект и 5G. Акциите на Micron поскъпнаха с 2,6% в следборсовата търговия.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Елена Илиева