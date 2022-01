Продажбите на компютри достигнаха върха си отпреди 10 години

Снимка: EPA/RUNGROJ YONGRIT

Дефицитът на чипове и затрудненията с веригите на доставки натежаха върху продажбите на персонални компютри през четвъртото тримесечие, но според данни от сектора се очаква съживяването на пазара на персонални компютри, предизвикано от пандемията, да продължи.

International Data Corp. и Canalys съобщиха, че доставките на персонални компютри през четвъртото тримесечие са се увеличили с около 1% на годишна база, докато Gartner Inc. съобщи, че световните доставки на персонални компютри са намалели с 5% през декемврийското тримесечие, което според пазарния наблюдател е първият спад на годишна база след шест поредни тримесечия на растеж.

Голяма част от разликите в данните на доставчиците на данни се дължат на начина, по който всяка компания дефинира персоналните компютри.

Микако Китагава, директор на отдел „Изследвания“ в Gartner, обяснява трудното четвърто тримесечие с резкия спад на доставките в САЩ поради проблеми с веригата за доставки и по-слабото търсене на Chromebook устройства.

Очаква се ограниченията в предлагането да продължат да оказват влияние върху доставките поне през първата половина на годината, особено в търговския сегмент, където търсенето е най-силно, казва Том Майнъли, вицепрезидент на групата за изследване на устройства и потребители на IDC.

Въпреки че търсенето от страна на частни потребители и образователни институции е намаляло на някои пазари, включително в САЩ, IDC продължава да смята, че общият пазар на персонални компютри се е възстановил на много по-високо ниво, отколкото преди пандемията от Covid-19.

През последните две години работата и обучението от разстояние промениха основните изисквания към персоналните компютри, като според анализаторите семействата вече се нуждаят от повече от един компютър. Освен това индустрията се сблъсква с по-кратки цикли на обновяване отчасти поради преминаването към преносими компютри и други устройства, които обикновено трябва да се заменят по-рано.

„2021 г. беше преломна година в историята на пазара на персонални компютри, като мястото на компютъра в центъра на работата, обучението и свободното време наистина се затвърди", заяви старши анализаторът на Canalys Ишан Дут в писмено изявление, цитирано от Wall Street Journal. От началото на пандемията по-голям от нормалния дял от доставените персонални компютри са били нови попълнения, а не подмяна на закупено оборудване, добавя той.

„Няма връщане назад по отношение на това, че те са неразделна част от ежедневието ни", казва Дут.

Занапред Canalys очаква по-високи разходи за първокласни компютри, монитори и други продукти, тъй като потребителите търсят по-бързи, по-добри, по-устойчиви и по-сигурни компютри.

Canalys заяви, че доставките на персонални компютри през 2021 г. възлизат на 341,1 млн. единици, докато IDC определи доставките в световен мащаб за годината на 348,8 млн. единици, като и в двата случая увеличението спрямо предходната година е приблизително 15%. Така продажбите се завръщат на нивото от 2012 г., което е най-високото за последните 10 години.

Междувременно Gartner заяви, че доставките през 2021 г. са достигнали 339,8 млн. единици, което е с около 9,9% повече от предходната година.

Главният изпълнителен директор на Intel Пат Гелсингер заяви в интервю през октомври, че според него пазарът на персонални компютри е поел по нов възходящ път, който е устойчив. Intel е водещият производител на централни процесори за настолни и преносими компютри с около 80% пазарен дял.

„Смятаме, че бизнесът с персонални компютри сега е просто структурно по-голям. Сега това е бизнес с милиони единици на ден", каза Гелсингер.

Мениджърът на Dell Рахул Тико затвърди тази теза, като заяви пред CNBC, че пандемията е довела до трайна промяна в поведението на купувачите, тъй като сега всеки се нуждае от собствен компютър.

„Преминаваме от един персонален компютър на домакинство към един персонален компютър на човек в домакинство, което е моделът на смартфоните“, каза Тико, старши вицепрезидент на Client Product Group на Dell. „Мисля, че персоналните компютри са в средата на прехода към това“.

IDC, Gartner и Canalys считат Lenovo Group за лидер на пазара, следван от HP Inc, Dell Technologies Inc. и Apple Inc. Следват Asus и Acer.

Microsoft, която продава операционната система Windows, използвана в по-голямата част от персоналните компютри, е друг основен бенефициент от бума на персоналните компютри.

Макар че през последните години софтуерният гигант пренасочи фокуса си към облачни услуги като Azure, Windows все още е значителен бизнес, като през третото тримесечие генерира приходи на стойност 5,68 млрд. долара, което е с 10% повече от предходната година.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Десислава Попова