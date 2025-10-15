Могат ли разходите за отбрана на Германия да съживят имотния сектор в Европа?

Гледайки как тълпи от хора запълват големите конферентни зали, един обикновен наблюдател може да стигне до извода, че имотният сектор в Европа се развива с пълна сила. Но хората от индустрията, които присъстват на ежегодния форум Expo Real в Германия знаят, че оживлението около щандовете не отразява случващото се в действителност на пазара на Стария континент, пише онлайн изданието ipe.com.

За трета поредна година всякакви идеи за пълно съживяване на сделките трябваше да бъдат отложени за близкото бъдеще. Първоначално тази година изглеждаше обещаваща, преди появата на Деня на освобождението на Доналд Тръмп. Сега всички надежди за насочени към 2026 г.

Първоначални данни на консултантската компания Savills показват, че през третото тримесечие недвижими имоти за 37 млрд. евро са сменили собствеността си. Това е лек спад спрямо третото тримесечие на 2024 г., но Savills счита също, че до края на деветмесечието обемът на сделките е достигнал 130 млрд. евро, което е ръст с 1,5% на годишна база.

Но инвеститорите продължават да очакват по-значително предлагане на активи на пазара, особено в Германия, където много от тях все още не са напълно преоценени. Пол Гибсън, главен инвестиционен директор на отдела за директни имотни стратегии за Европа, Близкия изток и Африка (ЕМЕА) в CBRE Investment Management, все пак смята, че „динамиката отново се усилва“.

„Има повече възможности, които идват на бюрото ни през последната седмица, отколкото бях виждал в последните три до шест месеца. Затова очаквам по-оживено последно тримесечие на годината и начало на следващата година в сравнение с последните шест месеца“, отбелязва той. По-конкретно в Германия „проблемът с оценките все още трябва да бъде разрешен. Това е бавен процес, но той започва да се случва“, допълва Гибсън.

В действителност гостите на Expo Real имаха повече основания тази година да се съсредоточат върху местния пазар. Планът на Германия за разходи в размер на 500 млрд. евро за инфрастуктура и отбрана възобнови вниманието на глобалните инвеститори.

Анет Крьогер, ръководител за Европа в PIMCO Prime Real Estate, поглежда към възможности, които биха могли да възникнат от германските разходи за отбрана.

Но дали европейската имотна индустрия се насочва към наратива за „германските разходи“ поради липсата на други положителни инвестиционни такива? Миналата седмица Capital Economics охлади надеждите, че разхлабването на фискалната политика в Германия ще подкрепи Европа в момент, когато САЩ поемат курс на вероятно непредсказуеми и разрушителни правителствени политики. Консултантската компания смята, че американската икономика е нараснала с 0,9% на тримесечна база през третото тримесечие, докато Европа е постигнала ръст от под 0,2%.

„Оптимизмът към Европа винаги е бил неуместен“, пише Нийл Шиъринг, главен икономист на компанията. „Но решението на германското правителство по-рано тази година да развърже фискалната усмирителна риза, наложена от „дълговата спирачка“ на страната, беше значимо от политическа гледна точка. Както обаче заявихме тогава, непосредственото икономическо въздействие винаги ще бъде ограничено“, допълва той.

Въпреки това най-малко три големи компании за инвестиции в имоти признават значението на случващото се в Германия и потенциала за недвижимите имоти. „Хората подценяват значително потенциала на този пазар“, казва Джон О’Дрискол, глобален съръководител на недвижимите имоти в компанията AXA IM Alts. „Това има мултиплициращо въздействие върху икономиката. Германия има огромна програма за инвестиции, която ще създаде работни места и възможности в сектора на услугите. Ще създаде възможности в строителството. Смятам, че те са много, много подценени“, допълва той.

