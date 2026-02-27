Спални за продажба вместо цели жилища показват дълбочината на жилищната криза в Европа

Испанска стартираща компания продава спални в апартаменти, споделяни с непознати, британски предприемач предлага ипотеки за приятели, които желаят да купят жилище заедно, а дял в имоти под наем помага на някои наематели да покрият разходите си за жилище, пише Ройтерс.

Такива неконвенционални споразумения показват докъде са готови да стигнат някои млади европейци, за да намерят решение на жилищната криза, която ги засяга най-тежко.

През последното десетилетие цените на жилищата в Европейския съюз са нараснали с 10% по-бързо от доходите, показва изследване на Европейската комисия и всички показатели сочат, че младите хора са най-силно засегнати от кризата.

И докато плановете, обявени от изпълнителния орган на ЕС през декември да направи жилищата по-достъпни, все още не са осъществени, някои компании предлагат нови начини за излизане на все по-предизвикателния имотен пазар.

В Испания, където недостигът на жилища в Мадрид, Барселона и други големи градове беше задълбочен от ръста на имотите за краткосрочен наем, Habitacion.com предлага отделни стаи за до 80 хил. евро, около една трета от цената на едностаен апартамент на сходни локации.

Компанията съобщи, че през миналата година е продала 200 стаи и има списък с 32 хил. чакащи, като на сайта ѝ са публикувани имоти в седем града.

Предложение за хора с ограничени бюджети, които живеят сами

Основателят и главен изпълнителен директор Ориол Валс казва, че компанията му предлага решение на финансовите затруднения – официалните данни показват, че месечните заплати в Испания са нараснали с 26% през последното десетилетие, а цените на жилищата – с 81%, и на променящите се житейски обстоятелства.

„Хората вече не се женят, а дори да се женят, нямат деца... или имат на много по-късен етап“, казва той. „Те се нуждаят от много по-малка жилищна площ, която е и много по-достъпна“, допълва Валс.

Клиентите трябва да попълнят въпросници за съвместимост, които включват въпроси като дали имат партньори или дали мият чиниите след хранене, за да бъдат свързани със съсобственици или наематели. Те също така трябва да използват лични заеми, а не ипотеки, за да минат през компанията, ако искат да препродават.

Алавес, потенциален купувач, който отказал да посочи първото си име, казва, че Habitacion.com му е предложила да му помогне да получи 10-годишен личен заем от регионална банка с лихва от 6%, което е два пъти повече от средната лихва по ипотечните кредити, но в крайна сметка не е успяла да намери стаи в Мадрид, където той живее.

Казва също, че схемата, макар и да е добър вариант за предимно млади хора без достатъчно спестявания, „губи всякаква привлекателност, ако не мога да живея с партньорката си“.

Междувременно в Лондон строителната компания Fairview има програма „Помощ за приятел“, която предлага да свърже приятели с брокер и адвокат и покрива до 2000 паунда (2726 долара) за правни такси, ако се решат да купят имот заедно в столицата и околностите ѝ.

Банки във Великобритания, Франция, Германия и Италия възстановяват и ипотеките с ниска или нулева първоначална вноска, които изчезнаха след финансовата криза през 2008 г. Те са свързани с по-високи разходи и обикновено изискват кандидатите да представят високи, стабилни доходи, но все пак предоставят възможност на тези, които не могат да спестят за първоначална вноска, но отчаяно искат да имат собствен дом.

Натали и Мартин Уолкър от Западен Йоркшир, в Северна Англия, казват, че когато бебето им било на един месец, известие за принудително напускане на жилището, в което живеели под наем, ги накарало да вземат ипотечен кредит без първоначална вноска миналата година, за да си купят дом.

„Усещането за стабилност, което получаваш, е най-голямото щастие за мен“, споделя Натали.

В Испания Карлос Семпере, 36-годишен промишлен инженер, който живее под наем в апартамент в центъра на Мадрид, където имотите се продават за около 1 млн. евро – далеч извън възможностите му, купил имот, който отдава под наем в Южна Испания, чрез инвестиционната компания PropHero.

„Той ще ми помогне да плащам наема или ще го продам в бъдеще“, споделя Семпере.

За хората, които не могат да си позволят цял имот, PropHero предлага също дялове в жилищни сгради за отдаване под наем в Испания и Ирландия за едва 20 хил. евро.

В крайна сметка именно тежките пазарни условия карат потенциални купувачи на първо жилище да пренебрегнат правната сложност и цената на новите програми, казва Патрисио Паломар, имотен консултант и ръководител на отдела за алтернативни инвестиции в AIRE Partners.

„Всички тези жилищни решения показват колко по-бедни стават хората“, допълва той.