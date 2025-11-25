България записва рекордни продажби на нови коли през октомври от началото на годината

България отчита най-големите обеми продадени нови автомобили през октомври от началото на годината, показва нов доклад на Европейската асоциация на автомобилните производители (АСЕА).

Продажбите на българския пазар се увеличават с 27,4% до 4932 превозни средства спрямо 3872 превозни средства, регистрирани година по-рано. Страната ни отчита силен положителен импулс при търсенето на по-екологични задвижвания. Продажбите на изцяло електрически коли през октомври напредват с 84,3% до 282 броя спрямо 153 броя за същия месец на 2024 г. Регистрациите на хибриди се увеличават с 209,5% до 294 броя спрямо 95 броя година по-рано, като страната ни се нарежда на първо място в Европейския съюз (ЕС) по ръст на продажбите на това задвижване. Търсенето на плъгин хибриди напредва с 23,3% до 53 броя спрямо 43 броя за същия месец на 2024 г.

Продажбите на бензинови коли в България растат с 24,7% през октомври до 3811 броя спрямо 3055 броя за същото време на предходната година. Търсенето на дизелови автомобили се свива с 6 на сто до 489 броя спрямо 520 броя година по-рано.

Продажбите на електромобили в ЕС растат, на дизелови и бензинови коли спадат

Общите продажби в ЕС се увеличават през октомври с 5,8% до 916 609 превозни средства. Търсенето на електромобили напредва с 38,6% до 173 173 броя, докато регистрациите на хибриди растат с 9,4% до 316 068 броя. Продажбите на плъгин хибриди отчитат повишение от 43,2% до 96 261 броя.

При дизеловите и бензинови коли се наблюдава двуцифрен спад в рамките на блока. Търсенето на бензинови автомобили през октомври се свива с 14,3% до 227 397 броя, докато продажбите на нови дизелови превозни средства се понижават с 21,9% до 73 830 броя.

Продажби на нови коли в Европа през първите десет месеца на годината. Източник: АСЕА

От началото на годината

Продажбите на нови коли в България за първите десет месеца на годината се увеличават с 13,5% до 41 148 броя спрямо 36 255 броя за същото време на 2024 г. Търсенето на напълно електрически модели се разширява с 58,1% до 1960 броя спрямо 1240 броя година по-рано. Регистрациите на хибриди се увеличават с 84,2% до 1503 броя срещу 816 броя за същото време на 2024 г. И тук страната ни е лидер по ръст в рамките на ЕС. Търсенето на плъгин хибриди се увеличава с 20,8% до 488 броя спрямо 404 броя година по-рано.

Междувременно регистрациите на нови бензинови коли в България растат с 12,9% до 32 630 броя спрямо 28 912 броя за същия период на 2024 г. Продажбите на дизелови коли се понижават с 5,7% до 4513 броя спрямо 4784 броя година по-рано.

Регистрациите на нови автомобили в ЕС нарастват през първите десет месеца на годината с 1,4% в сравнение със същия период на миналата година. Въпреки този положителен импулс, общите обеми остават далеч под нивата отпреди пандемията.

През първите десет месеца на годината в ЕС са регистрирани 1 473 447 нови електрически автомобила. Четирите най-големи пазара в ЕС, които заедно представляват 62% от регистрациите на колите с това задвижване, бележат ръст. Продажбите в Германия се увеличават с 39,4%, в Белгия – с 10,6%, в Нидерландия – с 10,6%, и във Франция – с 5,3 на сто.

Междувременно продажбите на хибриди в блока достигат 3 109 362 броя, подкрепени от силното търсене в Испания (+27,1%), Франция (+26,3%), Германия (+10,3%) и Италия (+8,9%).

Регистрациите на плъгин хибриди продължават да растат в ЕС, достигайки 819 201 броя за периода януари-октомври. В резултат на това делът им достига 9,1% от пазара.

Пазарният дял на изцяло електрическите автомобили достига 16,4% в ЕС от началото на годината, но все още остава под темпа, необходим на този етап от процеса на електрификация. Хибридите продължават да бъдат най-популярното задвижване на европейския пазар с дял от 34,6% от общите продажби.

Междувременно комбинираният пазарен дял на бензиновите и дизеловите автомобили в ЕС спада до 36,6%, спрямо 46,3% през същия период на 2024 г.

Пазарна среда

Потребителите са привлечени от нарастващия набор по-евтини, изцяло електрически модели, като например градския автомобил Citroеn е-C3 на Stellantis NV. Въпреки това производителите остават притиснати от по-бавното от очакваното навлизане на електромобилите. Volkswagen AG и Stellantis забавиха добавянето на нов производствен капацитет за това задвижване поради охладеното търсене, докато марката Porsche AG обяви, че отстъпва от първоначалните си цели за електромобилите.

По отношение на продажбите през октомври Renault SA отбеляза ръст от 11%, като Volkswagen Group и BMW AG последваха този импулс, записвайки увеличения. Продажбите на китайската BYD Co. в региона се увеличиха трикратно, като марката изпревари Tesla Inc., която отчете 48% спад на регистрациите в региона.

Продажби на водещите марки в Европа. Графика: Bloomberg

Въпреки че производителите продължават да създават нови електрически модели, някои все още искат повече свобода за действие от политиците по отношение на емисиите. Компаниите ще се срещнат с представители на ЕС следващия месец, за да обсъдят потенциални промени в плана на Европейската комисия (ЕК) за забрана на продажбата на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене до 2035 г. И докато германският канцлер Фридрих Мерц подкрепя стремежа на автомобилната индустрия за разхлабване на правилата за понижаване на емисиите, Испания иска ЕС да ги затвърди.

Междувременно китайските марки, водени от BYD, увеличават стремежите си за разширяване в Европа с повече електрифицирани модели.

Bloomberg Intelligence изчислява, че европейските производители може да се възстановят следващата година, като новите субсидии за електрически превозни средства, мерките за разходите и промените в стратегията подобряват перспективите за 2026 и 2027 г.