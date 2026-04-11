Износът на нови коли от Китай расте с над 73% през март до около 700 хил. автомобила

Износът на автомобили, все по-важен източник на растеж за силно конкурентния автомобилен сектор на Китай, набра скорост през март въпреки прекъсванията на доставките, причинени от кризата в Близкия изток, един от ключовите пазари на индустрията, съобщава Ройтерс.

Износът расте със 73,7% спрямо предходната година до близо 700 хил. превозни средства през миналия месец. Този темп е значително по-бърз спрямо отчетените 54,1% през първите два месеца, показват данни на Китайската асоциация за леки автомобили (CPCA).

„Износът на автомобили навлезе в етап на свръхвисок растеж, надминавайки очакванията ни“, каза Цуй Донгшъ, генерален секретар на асоциацията.

Вътрешните продажби спадат с 15,2% спрямо предходната година до 1,67 млн. превозни средства. Това е шести пореден месец на понижение, тъй като покачващите се цени на горивата охладиха търсенето на модели с конвенционално гориво, докато продажбите на електрически превозни средства продължават да се сблъскват с въздействието на намалените стимули на фона на бавното икономическо възстановяване.

Продажби на нови коли в Китай през март. Източник: CPCA

Продажбите на автомобили с двигатели с вътрешно горене са намалели с 15,7%, засенчвайки спада от 13,4% през периода януари-февруари, въпреки че Китай е ограничил покачването на цените на горивата на вътрешния пазар, за да смекчи въздействието на негативните ефекти от конфликта в Близкия изток.

Дилърите остават притиснати от раздутите запаси, като индексът, проследяващ непродадените превозни средства, се повишава през миналия месец, тъй като потребителите демонстрират слаб интерес към закупуването на нови електрически превозни средства с намалени стимули.

Изправен пред ожесточена конкуренция на вътрешния пазар, където продажбите на електрически превозни средства и плъгин хибриди спадат с 14,4% на годишна база, лидерът в производството на електрифицирани модели BYD отчете седми пореден месечен спад в продажбите през март, въпреки продължаващия силен растеж на пазари като Европа.

Ръководителите на BYD заявиха, че са оптимисти, че компанията ще продаде над 1,5 млн. превозни средства в чужбина тази година.