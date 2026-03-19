Цената на кафето в САЩ остава на рекордни нива въпреки по-евтината суровина

Рекордните цени на кафето няма да намалеят в близко бъдеще въпреки резкия спад на суровината на пазара на зърна. Това показва колко дълго затрудненията в доставките могат да влияят на цените на храните, пише Bloomberg.

Средните цени на кафето в САЩ през февруари са били 9,459 долара за фунт, като са достигнали нов рекорд, сочат данни на Бюрото по трудова статистика. Ръстът от 31% спрямо предходната година го превърна в един от най-сериозните фактори за инфлацията при хранителните продукти миналия месец, а се очаква въздействието от по-ранните сътресения в производството и митата да се запази.

Цените на суровините за любимата сутрешна напитка на американците започнаха да нарастват през 2024 г., тъй като лошото време засегна реколтата във водещите производители Бразилия и Виетнам. Ръстовете се ускориха миналата година поради обхватните мита на администрацията на Доналд Тръмп. Оттогава фючърсите поевтиняха, като са отбелязали спад от около 17% от началото на годината, тъй като доставките се подобриха, а някои мита бяха отменени.

Но за потребителите и за американските пекарни за кафе, чиито доставки са били фиксирани преди месеци на много по-високи цени, проблемите далеч не са приключили.

„Не бяха намерени магически сделки, които да върнат цените на кафето“ на нивата от 2025 г., коментира Кейти Каргило, директор по кафето в Counter Culture Coffee. Специализираната пекарна, която внася зърна от целия свят, плаща с около 20% повече тази година за зелени, неизпечени зърна.

Митата утежняват положението. Counter Culture очаква удар в размер на 200 хил. долара от налозите тази година, тъй като работи с по-скъпи наличности. Това се добавя към разходите от 1,9 млн. долара миналата година.

Цената на кафето за потребителите остава на рекордни нива – разходите на купувачите остават високи въпреки спада на фючърсите благодарение на по-доброто предлагане. Графика: Bloomberg LP

Кафето, заедно с говеждото месо, остава една от категориите храни с упорита инфлация, въпреки че по-широкият натиск върху потребителските цени отслабна през февруари. Тази устойчивост показва политическата чувствителност на сметките за хранителни продукти в момент, когато администрацията на Тръмп обещава да намали разходите на американците. Много потребители не са се отказали от кафето, но търсят по-икономични начини да го потребяват у дома и разглеждат посещението в кафене като глезотия.

Средната цена на кафето на капсули и на студеното кафе през февруари, съответно 3,65 и 5,58 долара, се е повишила с около 4% спрямо предходната година, сочат данни на компанията Toast, доставчик на платежни услуги за ресторанти. Продажбите на този вид напитки са спаднали през четвъртото тримесечие на 2025 г., но потребителите все пак са продължили да купуват напитки на основата на еспресо като лате, които са по-трудни за приготвяне у дома, показват данните на Toast.

Част от разминаването в цените се дължи на времевия фактор, тъй като има значително закъснение между движенията на фючърсния пазар и зърната, които в крайна сметка пристигат в складовете в САЩ. След като Counter Culture закупи кафето, доставките отнемат между четири и шест месеца, а зърната обикновено се използват през следващите шест месеца. Това означава, че по-ниските фючърсни цени ще се отразят едва в началото на 2027 г., отбелязва Каргило.

Дори и тогава спестяванията може да са скромни. Потребителите все още плащат за ежедневната си доза кофеин, а по-добрите печалби на фермерите през миналата година им дадоха по-голяма възможност да задържат запасите в очакване на по-благоприятни цени.

Бразилия е изнесла с 27% по-малко непечено кафе през февруари спрямо година по-рано, тъй като производителите са ограничили предлагането поради по-ниските цени и по-слабия бразилския реал, съобщи в доклад във вторник местната група на износителите Cecafé. Тази сдържаност е ограничила загубите както за износителите, така и за пекарите

„Истинска лудост е, че това кафе е най-скъпото за нашата компания и за нашите клиенти в историята“, казва Каргило, чиято компания е повишила цените с около 10% през февруари миналата година. „И все пак секторът продължава да расте“, допълва тя.