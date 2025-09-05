ЕК се готви за мащабно преструктуриране до месеци

Европейската комисия ще бъде подложена на основен ремонт, като плановете за предстоящите промени ще станат ясни най-късно в началото на следващата година. Председателят Урсула фон дер Лайен настоява за преструктуриране в опит да направи заплетената структура по-ефективна и рентабилна.

Това показва официален документ, видян от Politico. От него става ясно, че ръководителят на бюджета и публичната администрация на блока Пьотр Серафин е натоварен със задачата да „извърши мащабен преглед на организацията и дейността на комисията заедно с външен сравнителен анализ“.

Целта е да се осигури „модерна, ефикасна публична администрация, която да изпълнява нашите политически приоритети“, като същевременно е в състояние да се справи с „нестабилността като новата нормалност“ и да намали както сложността, така и при възможност разходите, става ясно още от текста.

Двама представители на ЕК, пожелали анонимност, заявиха, че се разглеждат алтернативни модели на работа, при които различни ведомства могат да бъдат слети.

До края на 2026 г. изпълнителната власт на ЕС ще пристъпи към премахване на „ненужните процеси“ и ще насърчи „по-съвместната работа“, след като извърши задълбочена оценка на това „кой какво прави“. Тази есен също така ще бъде свикана външна група на високо ниво, която да предостави съвети относно процеса. Началото на официалния преглед е планирано за края на 2025 г. или началото на 2026 г.

В изказване за Politico говорител на ЕК потвърди, че външната група на високо ниво ще се състои от седем до девет съветници, които ще идват основно от публичната (или полупубличната) сфера или академичните среди. Висококвалифицирани експерти от други организации, включително частния сектор, също могат да бъдат привлечени.

Окончателният набор от препоръки, каза говорителят, ще бъде готов до края на следващата година.

За ЕК работят около 32 хил. души, които отговарят за всякакви аспекти на бюрократичната дейност.

От встъпването си в длъжност през 2019 г. Фон дер Лайен се стреми да рационализира процеса на вземане на решения, за да гарантира, че ЕС може да реагира по-бързо на събития и кризи като пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

През последните години сложността на Комисията нарасна, като отговорността за разработването и изпълнението на ключови политики се разделя между генералните дирекции и централния генерален секретариат под контрола на самата Фон дер Лайен.