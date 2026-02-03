Великобритания призовава ЕС да запази търговията отворена

Британският министър на финансите Рейчъл Рийвс призова представителите на Европейския съюз (ЕС) да поддържат търговските връзки с Обединеното кралство на фона на опасенията, че блокът може да приеме по-протекционистки индустриални политики, които ще накажат британските компании, съобщава Bloomberg.

Рийвс и британският министър на бизнеса Питър Кайл „обсъдиха световната търговия“ и „значението на отворената търговия“ на срещи с еврокомисарите по търговията и икономиката Марош Шефчович и Валдис Домбровскис в Лондон, заяви говорителят на британския премиер Киър Стармър Том Уелс.

Британските министри заявиха на своите колеги от ЕС, че трябва да останат „фокусирани върху премахването на бариерите пред търговията“, посочи Уелс, когато беше попитан относно опасенията в британското правителство за инициативата на блока „Произведено в Европа“.

По-рано тази седмица Bloomberg съобщи, че британските власти са обезпокоени, че предложенията на ЕС биха могли да изключат британските компании от веригите на доставка в ключови сектори, което би провалило рестартирането на отношенията след Brexit и потенциално би струвало на фирмите милиарди.

ЕС разглежда редица предложения за насърчаване на използването на европейски стоки и услуги в отговор на митата на президента на САЩ Доналд Тръмп и по-широката геополитическа и търговска несигурност. Това е най-очевидно в стоманодобивната промишленост, която председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен се стреми да защити с увеличение на налозите и затягане на квотите за вноса на чуждестранна стомана.

Възможните обсъждани ходове имат потенциал да нарушат веригите на доставки в целия ЕС по начин, който би бил особено вреден за производителите на автомобили, които имат заводи както във Великобритания, така и в Европа, като Stellantis, Volkswagen, BMW и Ford.

Великобритания се опитва да разубеди ЕК и държавите членки на ЕС да следват курс, за който се опасява, че може да навреди и на двете страни. Отслабването на веригите на доставка между Обединеното кралство и ЕС в областта на авангардните технологии би било против интересите и на двете страни.

Очаква се предложенията на ЕК за развитие на индустриите, които бяха отложени за по-късно този месец, да установят допълнителни изисквания за стоките в сектори, включително автомобили и зелени технологии, да бъдат произведени в ЕС, за да получат определени субсидии.

Великобритания се опасява, че изключването от инициативата „Произведено в Европа“ би нарушило веригите на доставка между страната и ЕС, включително тези за автомобилните производители. Технологичните компании и компаниите за зелена енергия също могат да бъдат засегнати.