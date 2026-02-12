Тръмп ще прекрати имиграционната кампания в Минесота

Американският президент Доналд Тръмп се е съгласил да прекрати мащабните акции на федералните антиимиграционни власти в щата Минесота, обяви Том Хоман, отговорен за граничната политика в Белия дом. Това е знаково отстъпление от мисията, която предизвика възмущение в страната заради убийството на двама американски граждани, предаде Bloomberg.

„Предложих, а президентът Тръмп се съгласи, тази операция да бъде прекратена“, заяви Хоман по време на пресконференция в четвъртък, която се състоя по същото време, когато Сенатът на САЩ провеждаше изслушване по въпросите на имиграционния контрол. „Вече тече значително намаляване на операцията тази седмица, което ще продължи и през следващата.“

Решението е важна стъпка към деескалация на действията на властите, които предизвикаха протести и разследване в Конгреса на тактиката на администрацията на Тръмп. Агенти от гранична полиция и имиграционните служби застреляха двама американци – Алекс Прети и Рене Гуд. Двата инцидента бяха заснети на видео и предизвикаха протести в Минеаполис и в градове из цялата страна.

Администрацията стартира операцията през декември, изпращайки хиляди агенти в Минесота. Операцията бе ръководена от Грег Бовино, шеф на граничната полиция, който прилагаше агресивни тактики срещу имигранти и наблюдатели. Той бе заменен от Хоман, за да помогне за облекчаване на напрежението след убийствата на Прети и Гуд.

Хоман подчерта преминаването към по-целенасочено правоприлагане през последните седмици и по-рано този месец обяви, че Министерството на вътрешната сигурност ще изтегли незабавно 700 агенти от Минеаполис. Така останаха около 2000 федерални имиграционни агенти, все още много повече от нормалните около 150 агенти.

Хоман даде знак, че действията по прилагане на закона ще продължат, като заяви, че „малка част от персонала ще остане за определен период от време, за да приключи работата и да прехвърли пълното командване и контрол обратно на местната служба“.

Тези ходове идват в момент, в който рейтингът на Тръмп по отношение на имиграцията, който някога беше политически актив, се срина на фона на широко разпространената критика срещу агресивните действия на федералните агенти.

Проучване на Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, публикувано по-рано днес, разкри, че 62% от анкетираните смятат, че разполагането на федерални имиграционни агенти в градовете е „прекалено“. Сред анкетираните 54% смятат, че Тръмп е прекалил с ограничаването на законната имиграция, а 52% споделят същото мнение по отношение на усилията за депортиране на имигранти, живеещи незаконно в САЩ.

Акциите на частния оператор на затвори Geo Group поевтиняха с 18% в четвъртък след коментарите на Хоман, като изтриха ръста, реализиран откакто Тръмп беше преизбран.

Хоман заяви, че е доволен от напредъка, който наблюдава в Минесота, като подчерта силно сътрудничеството с държавните и местните лидери за задържането на имигранти с криминални досиета и ангажиментите на щатските и местните правоприлагащи органи, че ще реагират, ако федералните агенти бъдат „възпрепятствани или нападнати“.

„Видяхме голяма промяна тук през последните няколко седмици, и всички промени са положителни“, изтъкна Хоман.

Тръмп вече заяви, че е решил да намали операцията в Минеаполис, като в скорошно интервю за NBC News коментира, че „не е доволен от това, което се случи там“. Администрацията му обаче се опита да прехвърли вината за напрежението на щатските и местните власти, като ги обвини, че застрашават обществената безопасност, противопоставяйки се на федералното присъствие.