ЕС замразява търговската сделка със САЩ поради несигурност относно митата

Търговското споразумение на Европейския съюз (ЕС) със САЩ ще остане замразено, след като Европейският парламент (ЕП) реши да остави ратифицирането му на пауза след съдебното решение, с което се обезсилват митата на президента Доналд Тръмп, съобщава Bloomberg.

Законодателите на ЕС в търговската комисия към Европарламента постигнаха това решение, заявявайки, че искат повече информация от Вашингтон за това как ще запази тавана от 15% мито за повечето продукти от ЕС - ниво, за което двете страни се споразумяха в търговското споразумение от миналото лято.

„Ще съобщим на САЩ, че искаме да имаме яснота, че те се придържат към сделката“, заяви пред Bloomberg Бернд Ланге, който председателства търговската комисия на ЕП и ръководи преговорите с Вашингтон.

Ланге добави, че европейските политици ще поискат от Европейската комисия (ЕК) повече подробности относно статуса на търговското споразумение. След това те ще се съберат отново на 17 март, за да решат дали да реализират ратифицирането, което може да се случи по-късно същата седмица.

Забавянето е поредният признак на турбуленция в трансатлантическите търговски отношения, които бяха разтърсени предишния ден, когато Тръмп заплаши да прекрати всякаква търговия с Испания заради отказа ѝ да позволи на САЩ да използват местни бази за атака срещу Иран. Провокацията внесе още повече несигурност в сделката между САЩ и ЕС.

Търговските споразумения на Тръмп бяха хвърлени в хаос миналия месец, след като Върховният съд отмени правното основание за неговите реципрочни мита. След решението администрацията на Тръмп въведе временни 10% налози върху целия внос, докато провежда разследвания съгласно правомощията на търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър по раздел 301, за да осигури по-устойчиви мита.

Гриър заяви, че целта е в крайна сметка да се пресъздадат таксите по внос, за които САЩ са се споразумели с ЕС и други страни по предишни споразумения, но остават много въпроси относно това как администрацията ще го постигне.

Докато европейските политици отлагат окончателното одобрение на сделката със САЩ, ЕК и видни лидери от региона като германския канцлер Фридрих Мерц призоваха ЕП бързо да ратифицира споразумението, твърдейки, че това ще помогне да се избегнат по-нататъшни търговски напрежения с американския президент, който често критикува ЕС.

„Искаме това споразумение да е трайно и оставам с впечатлението, че президентът споделят това мнение“, заяви Мерц пред журналисти след среща с Тръмп във Вашингтон.

Търговското споразумение между ЕС и САЩ беше сключено миналото лято, като Вашингтон наложи 15% мита за по-голямата част от износа на ЕС, а блокът обеща да премахне митата за повечето американски промишлени стоки.

ЕС сключи тази сделка с надеждата да избегне пълномащабна търговска война с Вашингтон и да запази подкрепата на САЩ относно сигурността, особено по отношение на Украйна.

Споразумението обаче никога не е било официално ратифицирано и този процес се отлага през последните месеци. САЩ също така разшириха своето 50-процентно мито върху металите до стотици допълнителни продукти, което разгневи европейските политици.