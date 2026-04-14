Тръмп: Преговорите с Иран могат да бъдат възобновени до дни

Преговорите за прекратяване на войната с Иран могат да бъдат възобновени в Пакистан през следващите два дни, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, след като провалът на разговорите през уикенда накара Вашингтон да наложи блокада на иранските пристанища, съобщава Ройтерс.

Представители на страните от Персийския залив, пакистанските и иранските власти заявиха, че преговарящите екипи на САЩ и Иран биха могли да се завърнат в Пакистан по-късно тази седмица, въпреки че високопоставен ирански източник заяви, че все още не е определена дата.

Въпреки че блокадата на САЩ предизвика гневна реторика от Техеран, признаците, че дипломатическите ангажименти може да продължат, успокоиха волатилността на петролните пазари.

Преговорите на най-високо ниво между двете страни, първите такива след Ислямската революция през 1979 г., завършиха в Исламабад без пробив, което повдигна съмнения относно двуседмичното прекратяване на огъня.

Откакто САЩ и Израел започнаха въздушни удари срещу Иран на 28 февруари, Техеран на практика затвори Ормузкия проток за почти всички кораби, освен за своите, заявявайки, че преминаването ще бъде разрешено само под ирански контрол и срещу заплащане на такса. Близо една пета от световните доставки на петрол и газ преминават през тесния морски път.

В контрамярка, американските военни заявиха, че са започнали да блокират корабния трафик във и извън пристанищата на Иран в понеделник. Техеран заплаши да удари военноморски кораби, преминаващи през пролива, и да отмъсти на пристанищата на съседите си от Персийския залив.

По-рано през деня Международният валутен фонд (МВФ) понижи прогнозата си за икономически растеж и заяви, че световната икономика ще се окаже на ръба на рецесия, ако конфликтът се задълбочи, а цената на петрола остане над 100 долара за барел до 2027 г.

Международната агенция по енергетика (МАЕ) междувременно коригира надолу прогнозите си за растежа на световното предлагане и търсене на петрол, заявявайки, че се очаква и двете да спаднат спрямо нивата от 2025 г.

Съюзниците на САЩ в НАТО, включително Великобритания и Франция, заявиха, че няма да бъдат въвлечени в конфликта, като участват в блокадата, въпреки че предложиха да помогнат за опазването на пролива, като сформират отбранителна многостранна мисия, която да съдейства, когато бъде постигнато споразумение.

Китай, основният купувач на ирански петрол, заяви, че блокадата на САЩ е „опасна и безотговорна“ и само ще изостри напрежението.