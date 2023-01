Задават ли се санкции срещу "Росатом"?

Украйна очаква в следващия пакет санкции да бъдат включени ограничения срещу руския енергиен ядрен сектор, става ясно от публикация на премиера на страната Денис Шмихал в Twitter. По-рано днес (9 януари) той разговаря с зам.-председателят на ЕК и комисар по въпросите на Зелената сделка Франс Тимерманс, който е на посещение в Украйна.

Discussed with @TimmermansEU ??'s energy sustainability. Coordinated joint actions to reduce russia's influence on ?? energy sector. I stressed the need for sanctions against russia's nuclear sector. Aggressor must be punished for the attacks on ??'s energy sector & ecocide. 1/2 pic.twitter.com/ujQxUfprca