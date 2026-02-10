Великобритания удължи лиценза на дружествата на "Лукойл" в България

Великобритания удължи срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на "Лукойл" в България, съобщиха от Министерството на енергетиката.

Генералният лиценз включва компаниите "Лукойл България", "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл Ейвиейшън България" и "Лукойл - България бункер".

Лицензът влезе в сила на 14 ноември 2025 г. и след поредица от разговори между министъра на енергетиката и чуждестранните партньори срокът е удължен до 13 август 2026 г. Първоначално лицензът бе в сила до 14 февруари 2026 г.

Министерството на енергетиката продължава да работи в тясно сътрудничество с международните партньори за запазване на работните места, осигуряване на безпроблемната работа на българската рафинерия и за гарантиране на енергийната сигурност на страната, посочват още от пресцентъра.

САЩ и Великобритания наложиха санкции на "Лукойл" заради войната на Русия срещу Украйна.

САЩ удължиха няколко пъти дерогацията по санкциите срещу руската компания, за да могат да бъдат финализирани преговорите за продажбата на международните ѝ активи. Крайният срок сега е определен на 28 февруари.

Българското правителство назначи специален управител (Румен Спецов) на рафинерията в Бургас, за да гарантира, че финансовите потоци от нея няма да отиват за финансиране на войната. Печалбите от дейността ѝ се събират в специален фонд.

Няколко компании са изразили интерес към придобиването на чуждестранните активи на "Лукойл", които се оценяват на 22 млрд. долара. Сред тях са инвестиционната компания Carlyle, консорциум между Chevron и Quantum Energy Partners, както и бившето звено на руската банка ВТБ в САЩ - Xtellus Partners.