Космическата слънчева енергия ще бъде икономически изгодна до 2040 г.

Разполагането на такива мощноти в околоземна орбита може да спести на Европа приблизително 35,9 млрд. евро годишноприблизително 35,9 млрд. евро годишно

09:27 | 15.03.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Революцията в областта на възобновяемата енергия изчерпва земята. Изграждането на слънчеви и вятърни паркове с голям мащаб изисква огромни парцели земя, които често са в конкуренция с други нужди – като селскостопански дейности – и които често се сблъскват със сериозен правен и политически натиск от общностите в районите. Всичко това значително забавя изграждането на чиста енергия в критичен момент за енергийната сигурност и действията в областта на климата, пише Oilprice.

Разработват се много креативни решения за решаване на този проблем, като например интегрирането на слънчеви паркове и ферми за храна в един синергичен пакет – обещаваща практика, известна като агриволтаика. Но за да решат този голям космически проблем, много експерти се насочват към звездите. Всъщност, космическата слънчева енергия вероятно ще се развие през следващите десетилетия.

След години на засилваща се конкуренция за разработване на жизнеспособни модели на космически соларни паркове, изглежда, че големият момент на технологията вече е настъпил. Все повече проучвания установяват, че футуристичният подход е жизнеспособен и силно необходим за посрещане на нуждите от енергийна сигурност, тъй като тенденциите в търсенето на енергия се увеличават по целия свят в резултат на възхода на изкуствения интелект (AI).

Чрез поставянето на слънчеви панели в земната орбита, не само ще решим основен проблем за конкуренцията на земята, но и ще избегнем другия основен проблем, пред който е изправена слънчевата енергия – променливостта. Нестабилността на доставките на чиста енергия представлява сериозна заплаха за енергийната сигурност на места, където мрежите се доближават към 100% възобновяеми ресурси. Но докато наземните слънчеви и вятърни паркове зависят от сезона и метеорологичните условия, космическата енергия би могла да излъчва денонощно чисто електричество директно към мрежата. Слънцето никога не би залязло над фотоволтаик в космоса, което го прави непрекъсващ базов товар от чиста енергия.

Освен това, слънчевите панели в космоса биха могли да работят по заявка. С всеки слънчев спътник, обхващащ цял квадрант от земното кълбо, тези панели биха могли да излъчват енергия директно към мрежите, където е необходима. Тази способност за превключване между мрежите и държавите в реално време би променила играта по отношение на енергийната сигурност, като допълнително би намалила нуждата от съхранение на енергия.

И този модел вече е както технологично, така и икономически жизнеспособен, изтъкват от Световния икономически форум. Разбира се, първоначалните разходи остават високи за тези грандиозни проекти, но скорошно проучване установи, че с правилната политика и финансова подкрепа, космическите вятърни паркове биха могли да бъдат конкурентноспособни по отношение на разходите с други търговски източници на енергия още през 2040 г.

Докладът, публикуван от Frazer-Nash Consultancy, установява, че космическата енергия може да бъде директно свързана към съществуващите мрежи чрез наличните вятърни паркове в Обединеното кралство, което прави подхода едновременно осъществим и относително достъпен.

Инсталирането на сателитни приемници в настоящите офшорни вятърни паркове във Великобритания „би им позволило да използват същите мрежови връзки, които вече са налице на тези места“, изтъква Interesting Engineering.

Потенциалното производство и въздействието на технологията са огромни. Според проучване от 2025 г. на King's College London, космическата слънчева енергия би могла да намали нуждата на Европа от наземна възобновяема енергия с до 80 процента, а също така да намали нуждите от съхранение на енергия с повече от две трети.

Всичко това ще намали и разходите за енергийната система на Европа, като спести приблизително 35,9 млрд. евро годишно.

Високата енергийна плътност на космическите енергийни мощности сигнализира, че това е и основен начин за намаляване на разходите по отношение на използването на ресурси. Според Световния икономически форум, „една такава система изисква много по-малко критични минерали, за да осигури същата непрекъсната мощност като наземно решение с мащабно съхранение на енергия“.

Със своята превъзходна ресурсна ефективност, производство на базова енергия, ниски емисии на парникови газове през жизнения цикъл и гъвкавост при насочването, изглежда ясно, че космическата енергия ще бъде важна част от глобално решение за покриване на нарастващото търсене на енергия.

Последна актуализация: 09:28 | 15.03.26 г.
aldy
преди 56 минути
Германия си бутна АЕЦ и сега чеше ряпата как да се оправи с енергетиката. Ако е вярно заключението на сериозни учени, че Земята е пред навлизането в поредния Ледников период, всичките тия вятърничави идеи само ще ускорят ликвидирането на излишното човечество.
aldy
преди 1 час
"Космическата слънчева енергия ще бъде икономически изгодна до 2040 г." А след 2040 г няма да е, май?
Naemate1
преди 1 час
Тераформирането на Марс, АЕЦ на Луната, център за данни в космоса и сега тази глупост ... ама нали е по-лесно от "подреждането" на Земята ;)
гъбко
преди 3 часа
да видим първо технико-икономически разчети на космическите фотоволтаици пък тогава да пресмятаме , щото това дето работи на земята не работи горе на минус 270 градуса ... :))) ... м/у другото ЕСО - 10:00 - ФЕЦ 1931МВт . все пак е зима , март месец . очаквам скоро да се включат в отчетите и подаването на електричество от батерии ... шести блок продължава да крета 903МВт
