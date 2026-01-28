Нова структура на управление влиза в сила в София от началото на февруари

Нова структура на управление в София влиза в сила от 1 февруари, съобщава пресцентърът на Столична община. Реформата на кмета Васил Терзиев беше одобрена от Столичния общински съвет през декември 2025 г. и въвежда нов модел с ясно разпределени правомощия, отговорности и контрол, който пряко влияе върху планирането, строителството и развитието на града, отбелязват от общината. Основен фокус е подреждането на администрацията, така че да бъдат ясни отговорите на въпросите кой взема решения, кой носи отговорност и кой контролира изпълнението.

"Новата структура не увеличава администрацията. Тя преразпределя съществуващия ресурс, за да разреши проблеми, които София трупа с години - хаотично застрояване, натиск върху кварталите, дефицити в сигурността, кампанийна грижа за културното наследство и липса на дългосрочна визия за неговото опазване", се казва в съобщението.

Направление "Градско планиране и развитие"

Една от основните промени е създаването на направление „Градско планиране и развитие“, ръководено от нов заместник-кмет. В него се обединяват устройственото и инфраструктурното планиране, контролът върху инвестиционното проектиране и строителството, градската среда и културното наследство. Това позволява координирани решения и търсене на баланс между застрояване, инфраструктура, зелени площи и публична среда, става ясно от съобщението.

Новото направление създава възможност за плавен преход към повече цялостни устройствени планове и по-малко частични изменения за отделни имоти, пишат от общината.

Ще бъде засилен контролът върху строителния процес във всички етапи – от разрешението за строеж до въвеждането в експлоатация, с акцент върху паркирането и озеленяването. В сферата на инфраструктурата ще се работи за синхронизиране на данните за подземната мрежа и за по-добро планиране на изграждането и поддръжката ѝ. За значимите публични пространства и сгради ще се залага на проектиране чрез конкурси и публично обсъдени задания. В областта на културното наследство подходът се измества към сътрудничество със собствениците и по-достъпна, публична информация за паметниците на културата.

Част от реформата е и ясно институционално разграничение между политическата и експертната отговорност в градоустройството. Заместник-кметът по „Градско планиране и развитие“ носи политическата отговорност за визията, приоритетите и координацията между секторите, докато главният архитект запазва експертните си функции по Закона за устройство на територията – издаване на разрешения за строеж, контрол върху строителството и изразяване на становища относно устройството на територията.

"По този начин главният архитект вече няма да бъде натоварван с политически очаквания и да се превръща във властова фигура - порочна практика, която се е наложила като изключение в София, за разлика от правилата в други български и европейски градове", се казва в съобщението.

Направление „Градско планиране и развитие“ ще се ръководи от Любо Георгиев – архитект и експерт по устойчиво градско развитие, познат на гражданите като един от основателите на инициативата „Екипът на София“. Професионалният му път е свързан с дългосрочното планиране на града, работата с данни и превръщането на сложните градски процеси в разбираеми решения за хората.

Като заместник-кмет той ще отговаря за стратегическата координация на градското планиране, контрола върху застрояването и развитието на градската среда, с фокус върху активната роля на общината и публичността на решенията.

„Градът не може да се развива устойчиво с подхода ‘ПУП-че за имотче’. София има нужда от цялостни планове, от баланс между застрояване, инфраструктура и публична среда, и от решения, които са разбираеми за хората и отговарят на техните потребности. Ролята на общината е да води този процес – да планира, да обяснява и да носи отговорност за резултата“, коментира Любо Георгиев.

Активна политика и визия за културното наследство

В София има над 1400 недвижими културни ценности. За голяма част от тях липсват пълни, актуални и дигитални данни. Това води до закъснели реакции, рушащи се сгради и загуба на памет и идентичност, пишат от общината. С новата структура културното наследство става част от градското планиране, а не отделен проблем. Създават се условия за пълна, дигитална и публична база данни за обектите; по-ранна намеса при риск от разрушаване; интегриране на културните ценности в развитието на града, вместо те да бъдат пречка или формалност.

Културата и туризмът се обединяват в едно направление с цел по-добро използване на културния потенциал на София. Досега тези политики често се развиваха паралелно, без обща стратегия. Новият модел позволява културните събития, инфраструктурата и туристическият облик на града да се планират заедно – като инструмент за устойчиво развитие и международно позициониране, пишат от общината.

Образованието се обособява като самостоятелен ресор с приоритет предучилищното образование и грижата за децата, където недостигът на места години наред е един от най-сериозните проблеми за семействата. През 2025 г. в столицата са били разкрити 1464 нови места в детските градини, с което недостигът е бил намален с над 15% – от 10 200 неприети деца през 2024 г. до 8800 през 2025 г., пишат от общината.

За първите две години от мандата на Терзиев общият брой на новоразкритите места е достигнал близо 2468 чрез изграждането и разширяването на детски заведения там, където нуждата е най-голяма – в квартали като "Лозенец", "Стрелбище", "Изток", "Манастирски ливади", "Карпузица" и Негован.

Амбицията е до края на мандата да няма нито едно дете без адекватна грижа, а тази структурна промяна създава условия за по-добро планиране, по-точно насочване на ресурсите и устойчиви решения, считат от Столична община. Тя стъпва върху първата цялостна стратегия на общината за справяне с недостига на места в детските ясли и градини, която въвежда системен подход, базиран на данни, прогнози и реалните нужди на семействата, с цел пълно покритие на потребностите до 2027 г.

Ресорът ще бъде ръководен от Десислава Желязкова, досегашен директор на дирекция „Образование“.

Направление "Сигурност" с ресорен заместник-кмет

Създава се направление „Сигурност“ с ресорен заместник-кмет, който ще отговаря на реалността на София като град на масови протести, големи културни и спортни събития и висока гражданска активност.

"Досега дейностите по сигурност и превенция бяха разпокъсани между различни дирекции, без единен управленски център. Това затрудняваше реакциите при масови събития и ограничаваше възможностите на общината да действа координирано", се казва в съобщението.

Направлението ще бъде ръководено от Лъчезар Милушев – дългогодишен експерт по сигурността и управлението при кризи, с опит в МВР, стратегическото планиране и защитата на обекти с масово пребиваване на хора. Неговата експертиза е насочена към координацията между институциите и управлението на сложни ситуации в реално време.

Новата структура не предвижда раздуване на администрацията. Общата численост остава непроменена. Преходът се случва с минимални съкращения – под 5% от щата, концентрирани основно в дирекция „Общински приходи“, пишат от общината. Те са пряк резултат от дигитализацията на процесите и факта, че все повече хора избират да плащат местните си данъци и такси онлайн. Това намалява необходимостта от обслужване на гише и позволява част от дейностите да бъдат автоматизирани.

Новата структура на управление на София не решава всички проблеми автоматично, но създава рамката, без която нито една реформа не може да бъде устойчива, отбелязват от Столична община.