Европа има запаси от реактивно гориво за още пет-шест седмици, предупреди МАЕ

Европа разполага със запаси от реактивно гориво за около пет-шест седмици, заяви ръководителят на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол, предупреждавайки за евентуална скорошна масова отмяна на полети, ако доставките на петрол останат блокирани заради войната с Иран, предава Euronews.

Бирол обрисува отрезвяваща картина на глобалните последици от това, което той нарече „най-голямата енергийна криза, с която някога сме се сблъсквали“, произтичаща от прекъсването на доставките на петрол, газ и други жизненоважни доставки през Ормузкия проток.

„В миналото имаше (музикална) група, наречена Dire Straits (тежко положение – бел. ред.). Сега сме в тежко положение и това ще има сериозни последици за световната икономика. И колкото по-дълго продължава това, толкова по-лошо ще бъде за икономическия растеж и инфлацията по света“, посочва Бирол.

Въздействието ще бъде „по-високи цени (на бензина), по-високи цени на газа, високи цени на електроенергията“, добавя той.

Икономическата болка ще се усети неравномерно, като някои страни „ще бъдат по-силно засегнати от други“, като Бирол посочва Япония, Южна Корея, Индия, Китай, Пакистан и Бангладеш като страни с най-силна експозиция към енергийната криза.

„Страните, които ще пострадат най-много, няма да са тези, чийто глас се чува много. Това ще бъдат предимно развиващите се страни. По-бедните страни в Азия, Африка и Латинска Америка“, посочва Бирол. „След това (кризата) ще стигне до Европа и Северна и Южна Америка“.

Ако Ормузкият проток не бъде отворен отново, някои от полетите от град А до град Б в Европа може да бъдат отменени поради липса на реактивно гориво“, изтъква още Бирол.

Той се обяви против така наречената система за „платени пътни такси“, която Техеран е създал за някои кораби, позволявайки им да преминават през пролива срещу заплащане. Бирол заяви, че превръщането на таксата в по-постоянно правило би рискувало да създаде прецедент, който да бъде приложен и към други морски пътища.

„Бих искал да видя как петролът тече безусловно от точка А до точка Б“, категоричен е шефът на МАЕ.

Недостиг през май или юни

Миналата седмица Международният съвет на летищата в Европа писа до Европейската комисия (ЕК), че недостигът на реактивно гориво може да започне в началото на май, ако танкерите не започнат да плават през Ормузкия проток.

Бирол предупреди, че Европа може да се сблъска с недостиг на реактивно гориво „вероятно в началото на май“, но ситуацията варира значително в различните части на континента.

Австрия, България и Полша разполагат с достатъчно запаси. При Великобритания, Исландия и Нидерландия е обратното. Франция е някъде по средата. И въздействието няма да е еднакво за всички летища и авиокомпании, посочва Бирол.

„Сериозни проблеми с доставките“

Авиокомпаниите имат ограничена видимост, за да планират своите полети.

Airlines for Europe (A4E), търговска асоциация, която включва Air France-KLM, Lufthansa и Ryanair, призовава Европейския съюз (ЕС) да започне да предоставя информация в реално време за запасите от реактивно гориво на летищата.

Данните ще трябва да идват от доставчици на гориво, които не са ентусиазирани да предоставят чувствителни търговски данни на основните си клиенти.

TotalEnergies предупреди, че ако доставките на петрол от Персийския залив останат блокирани през юни, няма да може да снабдява всички свои клиенти.

„Ако тази война и тази блокада продължат повече от три месеца, ще започнем да се сблъскваме със сериозни проблеми с доставките на някои продукти като реактивно гориво“, заяви главният изпълнителен директор на компанията Патрик Пуяне.

A4E също така предложи ЕК, по изключение, да разреши вноса на американско реактивно гориво, което се произвежда по малко по-различен стандарт от този в останалата част на света.