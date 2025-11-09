Покупката на жилище се отлага: Американците се сдобиват с първия си дом едва на 40 г.

Средната възраст на купувачите на първо жилище в САЩ е нараснала до рекордните 40 години, тъй като повишаващите се цени и лихвени проценти по ипотечните кредити през последните няколко години са отложили жилищната собственост за милиони американци, пише Bloomberg.

Възрастта, на която хората купуват първото си жилище, нараства бързо от 2021 г. насам, когато средната възраст е била 33 години, сочи допитване на Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти за сделките от юли 2024 г. до юни. През 1981 г., когато допитването е осъществено за първи път, средната възраст е била 29 години.

Възрастта на купувачите на първо жилище в САЩ нараства до рекорд – високите цени и лихви по ипотечните кредити правят жилищната собственост недостъпна. Графика: Bloomberg LP

Ежегодният профил, който асоциацията прави на купувачите и продавачите, беше публикуван във вторник. Той показва жилищен пазар, в който по-младите американци с ограничени финансови възможности изпитват затруднения да станат собственици на жилище, докато по-богатите, често по-възрастни, хора успяват да правят по-големи първоначални вноски и да плащат в брой за жилищата.

Асоциацията предупреди, че загубата на десет години жилищна собственост може да струва на американците около 150 хил. долара под формата на богатство, заключено в обичайно първоначално жилище. Средната цена на съществуващите жилища в момента е 415 200 долара, с над 50% повече от 2019 г. насам. Същевременно лихвите по ипотечните кредити са около два пъти по-високи, отколкото бяха в края на 2021 г.

„Последиците за жилищния пазар са удивителни. Днешните купувачи на първо жилище трупат по-малко жилищно богатство и вероятно в резултат на това ще се местят по-малко през живота си“, коментира Джесика Лауц, заместник-главен икономист на Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти.

През миналата година купувачите на първо жилище са съставлявали 21% от пазара, най-ниското ниво, откакто асоциацията е започнала да събира такива данни през 1981 г. и приблизително наполовина спрямо нормата преди 2008 г.

Подобно на купувачите на първо жилище обичайният повторен купувач също е по-възрастен, на 62 години спрямо 61 година по-рано. Те също така обичайно имат много повече пари, като повторните купувачи правят средна първоначална вноска от 23%, най-високото ниво от 2003 г. насам. Делът на купувачите изцяло в брой достига рекордните 26%, като те са доминирани от представители на бейби бум поколението, които плащат в брой за следващото си жилище след пенсиониране, отбелязва Лауц.

Асоциацията е осъществила допитванията през юли, като е събрала 6103 отговора от купувачи, които са придобили основно жилище между юли 2024 г. и юни тази година.