Широк фронт на растеж – имотните сделки растат и в малките градове у нас

Около 73% от населените места в България, включени в статистиката на Агенцията по вписванията, са отбелязали ръст на сделките с имоти през 2025 г. в сравнение с предходната година, сочат изчисления на Investor.bg на база данните на Агенцията. В статистиката на агенцията се включват сделки не само с жилища, които са получили акт 16, но и с всички видове имоти - офиси, магазини, складове, както и земеделска земя.

София и Пловдивска област са единствените сред шестте големи области с двуцифрен ръст на сделките с имоти през миналата година от съответно 11% и 10,3 на сто. В страната като цяло най-силни процентни ръстове на вписаните сделки през 2025 г. отбелязват малки населени места с неголям брой сделки за годината като Трън (62,4% и 229 сделки), Ардино (50,4% и 167 сделки), Чепеларе (30,7% и 524 сделки), Царево (28% и 1500 сделки) и Гълъбово (27,8% и 358 сделки).

Отново малки населени места с малък общ брой изповядани сделки с имоти водят в негативната класация на най-големите процентни спадове за годината. Лидер е Луковит с понижение от 24,3% при 408 вписани акта за 2025 г., следван от Трявна (-19,5% и 251 сделки), Карнобат (-14,2% и 1605 сделки), Малко Търново (-13,8% и 169 сделки) и Тервел (-13,4% и 535 сделки).

Сред по-големите населени места със спад на вписаните сделки с имоти през миналата година са били Ямбол (-4,7%), Сливен и Силистра (с по -2%). 31 от общо 113 населени места, включени в статистиката на Агенцията по вписванията, са отбелязали спад на сделките с имоти през миналата година.

Ръст на сделките с имоти в по-големите морски и зимни курорти

Несебър, където се вписват и сделките в Слънчев бряг, е отбелязал 8930 вписани сделки през 2025 г., което е увеличение с 2,7% спрямо предходната година. Градът се конкурира с Бургас като четвъртия най-оживен имотен пазар в България и в предишни години записваше силни ръстове на вписаните актове.

В Балчик сделките с имоти са се увеличили с 9,7% и са достигнали 1317 за годината. Каварна отчита двуцифрен ръст от 13,7% до 1067 сделки за миналата година. В Поморие са изповядани 2107 сделки, което е увеличение с 3,2% на годишна база.

В Разлог, където се вписват сделките с имоти в Банско, миналата година е завършила с 3318 сделки, което е с 11,6% повече прямо 2024 г. Самоков, където се вписват сделките в Боровец, отбелязва ръст от 5,6% до 1057 сделки, а в Смолян, в чиято служба се изповядват сделките в Пампорово, увеличението е с 5,1% до 1089 сделки. Миналата година е била силна и за имотния пазар във Велинград, където са вписани 1313 сделки, с 22,4% повече спрямо предходната година.

Сред силно растящите пазари в страната през миналата година са и градове в близост до София. В Перник годината е приключила с 2606 изповядани сделки, или с 16% повече спрямо предходната година. В Елин Пелин изповяданите сделки са 1343, като те се увеличават с почти 8% на годишна база.

Благоевград и Хасково са други две големи области в страната с двуцифрен ръст на сделките през годината от съответно 13% и 10,3%. В същото време Кърджали, който преди време се радваше на много активен имотен пазар, е записал лек спад през миналата година от 0,6% до 2291 сделки.

Сред другите големи области в страната Велико Търново е завършил 2025 г. с 3158 вписани сделки, което е с 1,2% повече спрямо 2024 г. В Плевен са вписани 3956 сделки, или с почти 7% повече на годишна база, а в Пазаржик увеличението е със 7,2 на сто до 3592 сделки. Шумен е приключил годината с 2608 изповядани сделки, които са с 5,2% повече спрямо 2024 г.