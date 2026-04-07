Ще причини ли изкуственият интелект следващата Голяма депресия?

Заглавието вероятно звучи плашещо, но въпросът за въздействието на изкуствения интелект (AI) върху икономиката се превърна в особено гореща тема след публикуването на „Глобалната криза на разузнаването през 2028 г.“ от Citrini Research.

Въпреки че оценката на въздействието на изкуствения интелект върху пазара на труда е сложна, и песимистичните, и оптмистичните възгледи могат да се обобщят в два въпроса, според Investing.com.

Първият въпрос: Ще доведе ли изкуственият интелект до ера на несравним просперитет и производителност, като освободи работниците от монотонни задачи, съживи стари индустрии и създаде нови?

Вторият въпрос: Ще измести ли изкуственият интелект много „бели якички“ по-бързо, отколкото икономиката може да ги абсорбира, което би предизвикало дефлационна спирала с последици, които съперничат на световната финансова криза или на Голямата депресия?

Citrini: Предупреждение от бъдещето

Песимистичната перспектива идва от скорошната статия на Citrini Research, озаглавена „Глобалната криза на разузнаването през 2028 г.“. Авторът пише статията от бъдещето, като се обръща във времето назад към икономическа катастрофа, която според него вече е в ход.

Статията започва със сценарий и предупреждение, а не прогноза, като самият автор казва, че целта ѝ е да моделира сценарий, който е сравнително недостатъчно проучен.

На първо място в статията се посочва, че агентният изкуствен интелект прави софтуера по-евтин и лесен за разработване. Компетентен разработчик, който работи с Claude Code или Codex, вече би могъл да възпроизведе основната функционалност на SaaS продукт от среден клас за седмици.

SaaS индустрията, или „софтуер като услуга“, се основава на първоначални приходи от покупки и повтарящи се абонаментни приходи. Според Citrini този бизнес модел се проваля на фона на изкуствения интелект и причинява трусове в цялата индустрия.

Това, което прави тази гледна точка обезпокоителна, не е въздействието върху софтуерните компании и техните служители, а отрицателната обратна връзка, която се разпространява през икономиката. Възможностите на изкуствения интелект се подобряват, заплатите се понижават, разходите намаляват, маржовете се свиват, компаниите купуват повече възможности, възможностите се подобряват... Спирачка не се вижда.

Изместване на интелигентността

Песимистичната перспектива на Citrini се простира далеч отвъд SaaS индустрията. В статията се говори за „изместване на интелекта“. Това е самоподсилващ се цикъл, в който изместените служители с „бели якички“ в много индустрии са изтласкани в неформалната икономика, а това понижава заплатите и натежава върху икономическата активност.

Авторът подчертава, че заплатите и заетостта имат значително влияние върху потребителските разходи, които формират 70% от БВП. Освен това в статията се посочва, че новите служители машини не харчат нищо за стоки и услуги.

Не става въпрос само за безработица и колеблива икономика. Някогашният надежден предпазен механизъм за икономиката – правителството на САЩ, трябва да се справя с намаляващи данъчни приходи на фона на вече големи фискални дефицити и значително дългово натоварване.

Правителството ще трябва да прехвърля повече пари на домакинствата точно в момента, в който събира по-малко пари от тях под формата на данъци.

Може да се очаква разпространение на тенденциите и на финансовите пазари. Предвиждат се сериозни неизпълнения по частни кредити, които биха натежали силно върху застрахователните компании – големи инвеститори в такива активи.

На фокус влиза и ипотечното кредитиране, като изплащането зависи от това дали кредитополучателите ще запазят текущите си доходи.

Инвеститорите имат време да оценят до каква степен портфейлите им са изградени върху предположения, които няма да оцелеят десетилетието.

Опровержението: Citadel Securities

Първото опровержение е на Citadel Securities, които не са съгласни с публикацията на Citrini. На първо място, авторите на доклада на Citadel оспорват песимистичната оценка на Citrini за днешния пазар на софтуерни услуги. Те цитират данни, според които обявите за работа за софтуерни инженери се увеличават с 11% на годишна база.

Освен това те пишат, че данните на Федералния резерв на Сейнт Луис за внедряването на изкуствен интелект на работното място „не представят доказателства за непосредствен риск от изместване“ на хората.

