Светът се сбогува с контрола върху въоръжаването, за да приветства ядрената анархия

Епохата на контрол върху ядрените оръжия официално приключва тази седмица. На 5 февруари ще изтече последният договор СТАРТ (Договор за ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия), сключен между САЩ и Русия. Това не означава непременно, че Вашингтон и Москва ще започнат да разполагат с повече от 1550 стратегически бойни глави, предвидени в договора - и двете страни трябва и вероятно ще спазват старите ограничения още известно време. Въпреки това този момент е важен, пише в коментар за Bloomberg колумнистът Андреас Клут.

Това бележи първият път от най-ледената Студена война насам, когато никакъв официален режим за контрол върху въоръженията няма да ограничи двете ядрени суперсили. По този начин изтичането на СТАРТ е поредната крачка, с която светът се отдалечава от време, в което великите сили се ограничаваха с правила, към едно бъдеще на анархия, в което единствените правила са капризите на силните.

На хартия са останали няколко следи от предишната епоха. Около 178 държави все още спазват многостранен договор, който забранява експлозивните (за разлика от компютърно симулираните) тестове на бомби, използващи ядрено делене или термоядрен синтез. А 191 държави остават ангажирани, на теория, към Договора за неразпространение на ядрени оръжия (съкратено ДНЯО), който е в сила от 1970 г. Тук влизат петте сили с най-големи ядрени арсенали, които в член VI изрично се ангажират да преговарят „добросъвестно“ за постигане на „всеобщо и пълно разоръжаване“.

На практика нито едно от тези дългогодишни обещания не си струва хартията, на която е написано. Американският президент Доналд Тръмп и няколко от неговите съветници размишляват върху възобновяването на ядрените опити. Това би предизвикало състезателни кръгове на изпитания от Китай, Русия и други и би се равнявало на стратегически автогол.

И член VI от ДНЯО се превърна в шега. Вместо да преговарят за разоръжаване, всичките девет ядрени сили, включително петте, признати в ДНЯО, „модернизират“ своите арсенали. Очаква се например САЩ да похарчат изумителните 1,7 трлн. долара за 30 години за модернизиране на своите ядрени ракети, подводници, бомбардировачи и бойни глави. Китай разширява арсенала си възможно най-бързо, стремейки се към функционален паритет със САЩ и Русия в рамките на едно десетилетие. Северна Корея (която напусна ДНЯО през 2003 г.) също увеличава своите ядрени възможности.

Още по-лошо е, че повечето ядрени сили едновременно инвестират в по-екзотични ядрени оръжия – например за използване в космоса или монтирани на измамни торпеда или други апарати за разлика от обикновените балистични ракети. Както по време на Студената война, те отново включват тактически ядрени оръжия (които последният СТАРТ изобщо не регулираше) в своите планове и сценарии.

Тактическите ядрени оръжия са бомби, които може да имат „по-малка“ мощност и могат да бъдат изстрелвани на по-малки разстояния, поне в сравнение със стратегическите оръжия, които са предназначени да унищожат цели градове в родината на противника. Теоретичната цел на тактическите оръжия е да печелят битки в регионална война например, а не да опустошават врага по време на пълномащабно ядрено унищожение.

Тактическите ядрени оръжия са по своята същност дестабилизиращи. Поддръжниците им обичат да твърдят, че тези бомби са по-лесно „използваеми“, тъй като радиоактивните им отпадъци са ограничени. Но точно това е проблемът. След като ядреното табу е нарушено, идеята, че последвалата ескалация може да бъде контролирана, е „мираж“, както веднъж каза пред Конгреса Джордж Шулц, бивш държавен секретар на САЩ.

Като начало, всички ядрени сили биха се сблъскали с т.нар. проблем с разграничението. Изправени пред входящ залп, те няма да знаят дали са подложени на стратегическа или тактическа атака. По извратената логика на „използвай го или го губиш“, държавите биха почувствали, че трябва да изстрелят свои собствени оръжия, докато все още могат.

Озадачаващата сложност и разпространение на тези опасности са такива, че миналата седмица „Бюлетинът на атомните учени“ пренастрои известния си Часовник на Страшния съд на 85 секунди до полунощ, където полунощ означава катастрофа. Това е най-близкото до апокалипсис време, което часовникът е измервал, откакто метафората е създадена през 1947 г. – по-близо дори отколкото по време на Кубинската ракетна криза, да речем.

Какво трябва да се направи по отношение на това фиаско? Някои експерти и части от движението MAGA на Тръмп стигнаха до заключението, че например САЩ трябва да ускорят изграждането на ядрени оръжия и да разширят арсенала си, за да отговорят на координирана атака както от Русия, така и от Китай.

„В ядрената стратегия не се постига по-голяма безопасност, като се сумират бойните глави на противниците ви и след това се съпоставя общият брой“, казва Ричард Фонтен, бивш служител по националната сигурност и дипломат, който ръководи Центъра за нова американска сигурност. „Важното е, че дори ако Русия се обедини с Китай в координирана атака, САЩ биха запазили оцелял капацитет за втори удар“. В този смисъл старата логика на възпирането оцелява, защото всеки враг, който обмисля първи удар срещу САЩ, „би трябвало да е готов да бъде унищожен“.

Опасността се крие не толкова в първия неочакван удар, колкото в спиралата от грешни преценки, които биха могли да доведат до неконтролирана и евентуално непреднамерена ескалация. Парадоксално е, че дори политиките, предназначени да бъдат чисто отбранителни, биха могли да влошат ситуацията, вместо да я подобрят.

Любимият „Златен купол“ на Тръмп е пример за това. Континентален противоракетен щит – дори и да е технически осъществим и достъпен, което вероятно не е – би могъл да доведе до катастрофа. Противниците на Америка биха се страхували, че САЩ могат да се почувстват имунизирани срещу ответни мерки, след като прехващачите на купола в космоса заработят. След това те биха се изкушили да унищожат тези прехващачи и сензори с ядрени експлозии в космоса. Или биха могли да планират атаки, които не преминават през космоса – например с подводници или дронове. Както и да реагират, Америка и светът биха били не повече, а по-малко безопасни.

Тръмп греши и за други неща. Като обижда съюзниците на Америка в Европа и Азия, той хвърля съмнение върху ядрения „чадър“ на САЩ и ги принуждава да обмислят изграждането на собствени ядрени оръжия. Това би подтикнало регионалните им противници да направят същото. Повече ядрени сили винаги означава по-голям риск; само си помислете за онези пъти, в които Индия и Пакистан са стигали до ръба на пълномащабна война.

И въпреки това Тръмп схваща голямата картина, както всеки от предшествениците му. Той многократно нарича ядрените оръжия най-голямата екзистенциална заплаха за света. „Няма причина да изграждаме чисто нови ядрени оръжия. Вече имаме толкова много“, изтъква той. „Можете да унищожите света 50 пъти, 100 пъти“.

Единственият начин да се намали тази екзистенциална заплаха е да се върнем към преговори, в идеалния случай - тристранни разговори между Вашингтон, Москва и Пекин, които след това да включат и други ядрени сили. Руският президент Владимир Путин е дал да се разбере, че би бил отзивчив. Китайският лидер Си Дзинпин досега е заявявал ясно, че не е готов за преговори, защото целта му е паритет с другите две сили.

Това е нещото, което Тръмп трябва да се стреми да промени. Той твърди, че има добри отношения с Путин, така че трябва да ги използва - но без да намесва съдбата на Украйна в разговора. Той също така смята, че умее да разговаря със Си. Проблемът е, че Тръмп непрекъснато се разсейва с проблеми, които сам създава, като например търговските войни или съдбата на TikTok.

Ако Тръмп и неговите съветници имаха някаква стратегическа костица в телата си, щяха да обърнат тази динамика и да наблегнат на екзистенциалното. Той би поканил всички лидери на ядрени сили да заявят - както Роналд Рейгън и Михаил Горбачов правят в миналото - че „ядрена война не може да бъде спечелена и никога не трябва да се води“. След това биха започнали да говорят за намаляване на риска, обсъждайки всяка оръжейна система поред. Само в случай че този процес в крайна сметка доведе до малко доверие, те биха могли да използват това, за да се пазарят за всичко останало.