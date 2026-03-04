"Състезание по залпове": запасите от оръжия са ключът за войната на изтощение в Иран

Иран разполага с балистични ракети за няколко дни, ако продължи да обстрелва цели в арабските държави и Израел със сегашната скорост. Това коментират западни представители, пожелали анонимност, пред AP.

Честотата на иранските ракетни удари намалява, тъй като САЩ и Израел унищожават площадки за изстрелване с атаките си. Техеран обаче е възможно да задържа част от запасите си.

Друг представител на западна държава коментира, че „определено е проблем“, че страните изразходват отбранителните си ракети и че ще трябва внимателно да управляват собствените си запаси.

Анализатори и официални лица казват, че резултатът и продължителността на войната в Близкия изток може да се определят от запасите от дронове и ракети на Иран и от жизненоважните боеприпаси за противовъздушна отбрана, държани от САЩ, Израел и държавите от Персийския залив.

Ракети и дронове vs изтребители

От събота насам Иран и прокситата на страната се опитват да противодействат на интензивната съвместна офанзива на САЩ и Израел с повече от 1000 удара срещу цели в почти дузина държави, разпръснати на над 2500 км разстояние. Тъй като остарелите му военновъздушни сили не могат да се конкурират с тези на Израел и САЩ, Техеран разчита на своя арсенал от ракети и дронове, пише британският в. Guardian.

Географският обхват на ответните атаки на Иран прави конфликта най-широкия в Близкия изток след Втората световна война. Израелски и американски самолети и ракети са ударили стотици обекти в Иран, без да загубят самолет от вражески огън. Иран същевременно обстрелва цели в страните от Персийския залив, изпрати дронове към Кипър и изстреля две ракети в посока Турция днес. Първата беше прехваната от турските отбранителни сили, а втората - от американските сили, тъй като е била насочена към американската военна база на територията на Турция.

Израел съобщава и че изтребител F-35 е свалил в сряда произведен в Русия самолет Як-130 над Техеран. Това е първото в историята сваляне на боен самолет от пилотиран F-35, както и първият път от около 40 години, в който израелските военновъздушни сили участват във въздушен бой с пилотирани самолети.

За последно на 24 ноември 1985 г. изтребители F-15 свалят два пилотирани вражески самолета МиГ-23 над Ливан, припомня израелската медия Times of Israel.

САЩ и Израел се стремят да унищожат колкото е възможно повече от запасите от ракети и инфраструктура за изстрелване на ракети на Иран, като удрят пускови установки, складове и персонал.

„Състезание по залпове“

Стейси Петиджън, директор на програмата по отбрана в Центъра за нова американска сигурност във Вашингтон, коментира, че този конфликт е „нещо като състезание по залпове“ – военностратегическа концепция, с която се описва размяна на едновременни залпове от голям брой прецизно насочвани оръжия между противоположни сили.

„Въпросът е кой има по-дълбоки запаси от ключови оръжия, а голямата неизвестна е колко дълбоки са запасите на Иран“, посочва тя.

„Иран разполага с по-малко оръжия, които могат да обхванат Израел, отколкото Персийския залив, и много дронове, насочени към Израел, биват прихващани“, казва още Петиджън.

„Възможно е също така да има известен хаос, с който иранците се сблъскват, тъй като понасят обезглавяващи удари (удари, които убиват висши командири – бел. ред.) и затова не действат координирано. Те просто се възползват от това, което могат, когато могат“, добавя тя.

Стратегията на Техеран може да е да се опита да изтощи враговете си, като подкопава морала на гражданите и увеличава финансовите разходи за конфликта. Основните опасения са, че САЩ ще трябва да започнат да пестят боеприпаси за прехващане и унищожаване на ракети и дронове – нещо, което Вашингтон отрича.

„Няма такова нещо като 100% отбрана. Това е война на изтощение... Ако една-единствена ракета удари университет, болница или електроцентрала, това може да бъде много скъпо“, казва Тал Инбар, базиран в Израел старши научен сътрудник в Консултативния алианс за противоракетна отбрана.

Европа и Китай говорят за дипломация

Германският министър на отбраната Борис Писториус казва, че е „илюзорно“ да се мисли, че конфликтите в Близкия изток могат да бъдат разрешени „само с военна сила и едностранни действия“, пише Ройтерс.

„Трябва да подчертаваме това многократно на нашите американски и израелски приятели и ще продължим да го правим“, коментира Писториус пред германския парламент.

Китай междувременно обяви, че ще изпрати специален пратеник за посредничество в Близкия изток след разговор на външния министър Уан И със саудитския външен министър принц Фейсал бин Фархан.

Пекин е близък партньор на Иран, а официални представители на Китай коментираха, че подкрепят Техеран в защитата на неговия суверенитет и призовават САЩ и Израел да прекратят ударите.

Според върховния представител на ЕС по въпросите на външната политика Кая Калас иранското правителство, с безразборните атаки срещу съседите си, уверено върви към своя край. Тя посочва, цитирана от Ройтерс, че „стратегията на Иран е да всява смут и да подпали региона“.