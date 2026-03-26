Ядрените сили по света разполагат с общо 10 хил. ядрени оръжия в бойна готовност

По света в момента има около 10 хил. ядрени оръжия, поддържани в състояние на оперативна готовност, като общата им взривна сила е еквивалентна на 135 хил. бомби, подобни на тази, хвърлена над Хирошима. Това сочат данни от публикуван в четвъртък доклад на Международната кампания за забрана на ядреното оръжие (ICAN), предаде БТА, позовавайки се на ДПА.

Атомната бомбардировка над Хирошима на 6 август 1945 г. е първият случай на използването на ядрено оръжие в историята. Тогава загиват над 140 хил. души.

Общият брой на ядрените бойни глави по света постоянно нараства от 2017 г., като през миналата година те са се увеличили със 141, пише в доклада на базираната в Женева неправителствена организация.

Смята се, че малко над 40% от тези бойни глави са поставени на балистични ракети, разположени в силози, на мобилни пускови установки, подводници или бомбардировачи. Останалите се държат в запас.

Освен това има данни, че деветте страни ядрени сили имат още около 2500 изведени от експлоатация ядрени бойни глави, които се очаква да бъдат утилизирани.

Според доклада Китай, Индия, Северна Корея, Пакистан и Русия увеличават арсенала си, като подобни планове имат също Франция и САЩ. Останалите две държави, които разполагат с ядрени оръжия, са Великобритания и Израел, отбелязва ДПА.

Международната кампания за забрана на ядреното оръжие е една от водещите сили зад Договора за забрана на ядрените оръжия, който влезе в сила през 2021 г. Неправителствената организация получи Нобеловата награда за мир за 2017 г. заради усилията си за сключване на пакта, който обаче не бе подписан от деветте ядрени сили, както и от техни близки съюзници, включително Германия и други държави членки на НАТО.

В доклада неправителствената организация се посочва, че Европа "се очертава като основна пречка за по-нататъшния напредък към всеобщото прилагане на Договора за забрана на ядрените оръжия".